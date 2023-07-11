Как в Белгороде пройдёт выходной 12 июля?

На понтонной сцене состоится концерт «Полк солдатской славы». Он продлится два часа — с 17:00 до 19:00. На экране на набережной будут показывать кино. С полудня и до вечера представят фильмы «Горячий снег» (12+), «Судьба человека» (12+), «Повесть о настоящем человеке» (6+). Продолжат их тематические концерты.