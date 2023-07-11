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Как в Белгороде пройдёт выходной 12 июля?

11 июля 2023, 09:02
Фото: 1MI

Мэрия представила афишу мероприятий в выходной в Белгороде 12 июля

В среду в Белгородской области будет выходной. К 80-летию Курской битвы и Прохоровского танкового сражения в Белгороде пройдут тематические мероприятия. Афишу опубликовала мэрия.

12 июля в Белгородской области — выходной. К 80-летию Курской битвы и Прохоровского танкового сражения в Белгороде проведут праздничные мероприятия в рамках проекта «Белгородское лето», в том числе тематические.

С 19:00 до 20:00 в кафе «Алиса в стране чудес» покажут спектакль «Петрушка на войне». С 20:00 до 21:00 — танцевальный флешмоб «Танцы победителей». С 17:00 до 21:00 запланирована выставка «Художники-белгородцы — Третьему ратному полю» на Белгородском Арбате.

В парке «Котофей» с 17:00 до 20:00 пройдут мастер-классы «Курс молодого бойца» и «Виражи». С 17:00 до 21:00 будет проходить ориентирование «Тропами победы». Также в это время запланирован пленэр «И плавилась броня».

На понтонной сцене состоится концерт «Полк солдатской славы». Он продлится два часа — с 17:00 до 19:00. На экране на набережной будут показывать кино. С полудня и до вечера представят фильмы «Горячий снег» (12+), «Судьба человека» (12+), «Повесть о настоящем человеке» (6+). Продолжат их тематические концерты.

Фото: мэрия Белгорода
Стало известно, кто точно выступит в Белгородской области 12 июля
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#12 июля#Город#Белгородское лето#Прохоровское сражение#Выходной#Новости Белгорода
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