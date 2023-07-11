Как в Белгороде пройдёт выходной 12 июля?

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
12 июля в Белгородской области — выходной. К 80-летию Курской битвы и Прохоровского танкового сражения в Белгороде проведут праздничные мероприятия в рамках проекта «Белгородское лето», в том числе тематические.
С 19:00 до 20:00 в кафе «Алиса в стране чудес» покажут спектакль «Петрушка на войне». С 20:00 до 21:00 — танцевальный флешмоб «Танцы победителей». С 17:00 до 21:00 запланирована выставка «Художники-белгородцы — Третьему ратному полю» на Белгородском Арбате.
В парке «Котофей» с 17:00 до 20:00 пройдут мастер-классы «Курс молодого бойца» и «Виражи». С 17:00 до 21:00 будет проходить ориентирование «Тропами победы». Также в это время запланирован пленэр «И плавилась броня».
На понтонной сцене состоится концерт «Полк солдатской славы». Он продлится два часа — с 17:00 до 19:00. На экране на набережной будут показывать кино. С полудня и до вечера представят фильмы «Горячий снег» (12+), «Судьба человека» (12+), «Повесть о настоящем человеке» (6+). Продолжат их тематические концерты.