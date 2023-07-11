Глава РЭО Буцаев рассказал о нововведениях в утилизации электролома

«Приказ № 173 Минприроды РФ устанавливает, что утилизация ОЭЭО должна производиться с применением 11 технологических процессов», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев. В частности, среди этих процессов он упомянул сортировку по видам отходов, выбор и сортировку по компонентам, удаление внешних кабелей и проводов, а также рекуперацию и удаление из отходов определенных компонентов, в том числе с содержанием опасных веществ. Положения подписанного документа, с точки зрения гендиректора РЭО, смогут обеспечить развитие рынка переработки электролома с добросовестными участниками. Об этом пишет transsibinfo.com.