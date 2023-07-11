Глава РЭО Буцаев рассказал о нововведениях в утилизации электролома

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
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Updated Сегодня, 15:21
«Приказ № 173 Минприроды РФ устанавливает, что утилизация ОЭЭО должна производиться с применением 11 технологических процессов», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев. В частности, среди этих процессов он упомянул сортировку по видам отходов, выбор и сортировку по компонентам, удаление внешних кабелей и проводов, а также рекуперацию и удаление из отходов определенных компонентов, в том числе с содержанием опасных веществ. Положения подписанного документа, с точки зрения гендиректора РЭО, смогут обеспечить развитие рынка переработки электролома с добросовестными участниками. Об этом пишет transsibinfo.com.
Среди процессов, которые задействуют в ходе утилизации холодильников, — рекуперация холодильного агента, впоследствии направляемого на рециркуляцию (повторное применение после восстановления). Также холодильный агент может быть уничтожен, если холодильное оборудование содержит озоноразрушающие вещества.
В ситуации с переработкой телевизоров и мониторов необходима утилизация электронно-лучевой трубки с люминофором.
В перечне технологических процессов, которые содержатся в приказе, также упоминается отбор исправного оборудования, элементов, подходящих для восстановления и повторного использования, извлечение элементов с опасными веществами, измельчение полимерных и прочих компонентов, в частности с помощью дробильного оборудования.
К этим процессам относят получение вторичного полимерного сырья и разделение его по видам материалов в целях дальнейшей утилизации, извлечение вторичного неметаллического сырья, вторсырья с содержанием металлов, разделение его с учетом вида материалов.
Приказ также устанавливает для объектов утилизации обязательства по установке системы весового контроля поступающих и образующихся на объектах отходов, а также массы из отходов продукции.
Следует учесть, что ежегодно в России возникает 1,5 миллиона тонн отходов электронного и электротехнического оборудования, из которых только 5% проходят переработку. В соответствии с целями экономики замкнутого цикла большая часть отходов подлежит переработке во вторсырье, которое в будущем можно быть задействовано для выпуска новой продукции.