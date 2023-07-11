Дети и смерть: как объяснить ребёнку всю правду?

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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В прошлом материале мы рассказали об основных принципах горевания, а также о том, как говорить с теми, кто переживает утрату близких. Читать по ссылке.
В этой части: говорить ли с детьми о смерти, как это сделать и об особенностях проживания горя у детей. На наши вопросы ответил психологии ОГБУ «Центр информационной безопасности и психологической помощи» Максим Коваленко.
Смерть — неотъемлемая часть жизни, через которую проходит каждый из нас. Однако не все родители готовы поднимать эту тему в разговоре со своим ребёнком.
Детская психика нуждается в разъяснении ситуации, а также в достаточном количестве информации, ведь чувство защищенности можно получить, лишь обладая знаниями по теме. Откровенный разговор с ребёнком на тему смерти как явления в целом и гибели конкретных людей в частности необходим. Он поможет сформировать определённую точку зрения на этот счёт.
Здесь нельзя сказать однозначно. Дети могут тяжелее переносить смерть близких, чем взрослые. Это обусловлено тем, что у ребёнка ещё нет личного жизненного опыта, на который он может опереться, и стратегии справляться с вызовами жизни. К тому же, выживание и приспособление ребёнка в мире зависит от окружающих его взрослых, поэтому отсутствие или смерть близких, особенно родителей, может вызывать эмоциональные трудности, чувство незащищенности, психологическую травму. Вместе с тем, позитивной стороной детской психики является её гибкость — это говорит о том, что дети могут меньше заострять внимание на неприятных событиях жизни, если дать им определенное понимание ситуации, и могут быстрее принять другого взрослого как замещающего родителя.
Ответ на вопрос, стоит ли говорить с детьми на тему смерти, — однозначен. Да, стоит. Но когда? Это решение принимают родители. Лучший вариант — это постепенная подача информации, которая возможна лишь тогда, когда у взрослого есть сформированная позиция. Это спокойное признание самого факта жизни и её течения, логичное и последовательное. Когда от ребёнка не скрывают, что животное погибло от старости, не замалчивают и не придумывают отговорки, если смерть пришла к кому-то из близких.
Второй вариант — это вынужденный разговор, который спровоцирован семейной трагедией. Эта ситуация тяжелее переживается детьми, потому что взрослые рядом уже не такие спокойные и непоколебимые.
Не говорите детям, что их близкий человек куда-то «уехал» — в таком случае у ребёнка может сложиться представление, что его бросили, и ситуация смерти может оцениваться как предательство. Лучше называть вещи своими именами. При этом сгладить переживания ребёнка может помочь идея души. В таком случае, умерший родитель (близкий) не просто оставляет ребёнка одного, а переходит в другой мир, где продолжает быть живым и оттуда выполняет родительскую функцию: заботится, наблюдает, радуется победам ребёнка.
Вы можете рассказать о том, что похороны дают возможность попрощаться с близким человеком и почтить его память, о том, как это будет происходить и для чего нужно другим взрослым, а затем поинтересоваться у ребёнка, готов ли он принять в этом участие. Также сообщите, что это нормально, если он не хочет ехать, и уважаете и принимаете его выбор.
Помните, что рядом с ребёнком, переживающим смерть близкого, должна быть значимая фигура взрослого. Поэтому любой разговор должен проходить в дружеской обстановке, спокойно. Постарайтесь не реагировать остро и ярко, если вопрос о смерти был неожиданным. Нельзя ругать ребёнка за интерес к этой теме — так вы не сможете выстроить диалог в доверительной атмосфере. Если не можете найтись с ответом сразу — отложите разговор и объясните ребёнку, что вам тоже нужна подготовка, но не забывайте о необходимости вернуться к нему.
Заранее подготовьтесь к возможным вопросам. Выберете стратегию: она может быть основана на светских обрядах или духовных идеях. Главное, не оставлять это событие без внимания и не лгать. Если берете ребёнка (с его согласия, объяснив все нюансы мероприятия) на похороны, то обеспечьте рядом с ним присутствие человека, который сможет поддержать, не будет впадать в истерику или показывать деструктивный пример проживания горя. Объясните ребёнку, что испытывать любые эмоции — нормально. Реакция может быть разная. Не забывайте о том, что нужно донести до ребёнка мысль, что он не виноват в смерти близкого человека — это частая реакция, которая встречается как у взрослых, так и у детей.
Говорить с детьми на такие взрослые темы бывает сложно. Но именно взрослые — это опора для детской психики. Разговоры на глубокие темы помогут детям адаптироваться под современные реалии, иметь свое мнение, не бояться ничего.