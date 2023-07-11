Дети и смерть: как объяснить ребёнку всю правду?

Заранее подготовьтесь к возможным вопросам. Выберете стратегию: она может быть основана на светских обрядах или духовных идеях. Главное, не оставлять это событие без внимания и не лгать. Если берете ребёнка (с его согласия, объяснив все нюансы мероприятия) на похороны, то обеспечьте рядом с ним присутствие человека, который сможет поддержать, не будет впадать в истерику или показывать деструктивный пример проживания горя. Объясните ребёнку, что испытывать любые эмоции — нормально. Реакция может быть разная. Не забывайте о том, что нужно донести до ребёнка мысль, что он не виноват в смерти близкого человека — это частая реакция, которая встречается как у взрослых, так и у детей.