Белгородских школьников заставят стать садоводами

Posted Сегодня, 19:47
Published Сегодня, 19:47
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Updated Сегодня, 19:47
11 июля губернатор Белгородской области рассказал о том, как продвигается капремонт в школах областного центра, а также о нововведениях, которые ждут учащихся.
В каждой городской школе должен быть собственный сад. Высаживать его необходимо вместе с детьми. За каждым участком должен быть закреплён свой класс. Такой подход должен стать обязательной составляющей образовательного процесса в школах.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Высадка собственных школьных садов станет частью экологического воспитания будущих поколений.
Что касается капитального ремонта, самым проблемным объектом стал Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат — им занялся недобросовестный подрядчик, его пришлось менять, поэтому сдача лицея сдвинулась на более поздний срок, но к 1 сентября он распахнёт свои двери для учеников.
В школе №4 работы подходят к концу. Раньше здесь протекала крыша, но её заменили, сейчас всё в порядке. К 1 августа школу должны сдать.
А школа №43 получила похвалу губернатора, он назвал её крутой, так как здесь строители применили лучшие дизайнерские решения и очень качественно сделали стеклянную входную группу. Сдать школу тоже должны к 1 сентября.
Напомним, капремонт 12 школ и 10 детсадов в Белгороде начали в 2022 году. На строительство и ремонт учреждений было выделено 8,2 млрд рублей, работы затронули 110 объектов.