Белгородских школьников заставят стать садоводами

Что касается капитального ремонта, самым проблемным объектом стал Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат — им занялся недобросовестный подрядчик, его пришлось менять, поэтому сдача лицея сдвинулась на более поздний срок, но к 1 сентября он распахнёт свои двери для учеников.