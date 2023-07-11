Белгородские газовики напоминают абонентам о необходимости поверки газовых счетчиков

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Поверять приборы учета газа следует заблаговременно, не дожидаясь окончания межповерочного интервала. Периодичность поверки указывается в паспорте прибора учета и может составлять от 4 до 12 лет.
Внимание! Межповерочный интервал отсчитывается с даты первичной поверки на заводе-изготовителе, указанной в паспорте газового счетчика, а не с момента установки счетчика газа!
По истечении срока действия поверки счетчика расходы на оплату газа будут могут быть выше, так как начисление будет проводиться по нормативам потребления, а не по фактическому расходу.
Узнать очередной срок поверки можно в электронном «Личном кабинете» абонента или через мобильное приложение «МойГаз», а также по телефону контакт-центра «Газпром межрегионгаз Белгород» 8 800 301 31 04 (звонок бесплатный).