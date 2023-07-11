Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Изображение материала

Белгородские газовики напоминают абонентам о необходимости поверки газовых счетчиков

11 июля 2023, 11:48
Фото: Газпром межрегионгаз Белгород
«Газпром межрегионгаз Белгород» напоминает потребителям газа о необходимости проведения поверки счетчиков: в июне предупреждение об окончании срока поверки приборов учета газа получили 2,116 тыс. абонентов.

Поверять приборы учета газа следует заблаговременно, не дожидаясь окончания межповерочного интервала. Периодичность поверки указывается в паспорте прибора учета и может составлять от 4 до 12 лет.

Внимание! Межповерочный интервал отсчитывается с даты первичной поверки на заводе-изготовителе, указанной в паспорте газового счетчика, а не с момента установки счетчика газа!

По истечении срока действия поверки счетчика расходы на оплату газа будут могут быть выше, так как начисление будет проводиться по нормативам потребления, а не по фактическому расходу.

Узнать очередной срок поверки можно в электронном «Личном кабинете» абонента или через мобильное приложение «МойГаз», а также по телефону контакт-центра «Газпром межрегионгаз Белгород» 8 800 301 31 04 (звонок бесплатный).

Читайте также:
«Газпром межрегионгаз Белгород» напоминает абонентам о необходимости погасить долгиМасштабный фестиваль ко Дню России собрал толпы на «Газпром Арене»«Газпром межрегионгаз Белгород» подвёл итоги работы в 2022 году
#Артем Черненко#Общество#Газ#Счётчик#Оплата#Белгородская область
Подпишитесь
Прокуратура ещё не проверяла «Потрясение» Савченко с цитатами из экстремистской книги
Сегодня, 11:32
Дети и смерть: как объяснить ребёнку всю правду?
Сегодня, 06:45
Опасен ли отдых на Черноморском побережье после разрушения Каховской ГЭС?
Сегодня, 13:44
Новые технологии — аграриям Белогорья
Сегодня, 13:10
Пропавшего в конце мая первого директора ботсада БелГУ нашли мёртвым
Сегодня, 12:35
Как в Белгороде пройдёт выходной 12 июля?
Сегодня, 09:02