Белгород, Старый Оскол, Белгородский район: где чаще женятся и разводятся в регионе

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
В Белгородской области каждый год заключают браки около 10 тыс. пар. В период пандемии коронавируса этот показатель снизился. Примечательно, что в прошлом году количество заключённых браков выросло. Возможно, на это повлияла мобилизация и весомое число браков с военнослужащими вне очереди.
Белгородстат привёл показатели за последние пять лет. В 2018 году в регионе вступили в брак 10 432 пары, в 2019 году — 10 338, в 2020 году — 7476, в 2021 году — 9621, в 2022 году — 11 281. За первый квартал 2023 года белгородцы поженились 2308 раз.
В топ-3 по заключаемым бракам в прошлом году вошли Белгород (3004), Старооскольский горокруг (1924), Белгородский район (1079). Меньше всего в прошлом году женились в Красненском (51), Ровенском (117) и Краснояружском (118) районах.
Ситуация по разводам в Белгородском области также устойчивая. Каждый год в регионе разводится около 6,5 тыс. пар. Этот фактор не изменили ни пандемия, ни проведение СВО. В 2018 году в области развелось 6753 семьи, в 2019 году — 6519, в 2020 году — 6345, в 2021 году — 6667, в 2022 году — 6582, а за первый квартал 2023 года развод получили 2010 пар.
Лидеры по разводам — Белгород (1644), Старооскольский округ (1122), Белгородский район (716). Меньше всего развелось пар в прошлом году в Красненском (38), Краснояружском (57) и Вейделевском (75) районах.
За первые четыре месяца текущего года в Белгородской области брак заключили 2308 пар, а развелось — 2010. Следовательно, на каждый брачный союз пришлось 0,87 развода.