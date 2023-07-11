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Белгород, Старый Оскол, Белгородский район: где чаще женятся и разводятся в регионе

11 июля 2023, 14:19
Фото: Bel.ru

Белгородстат назвал районы с наибольшим числом браков и разводов

Районы с наибольшим числом браков и разводов оказались одинаковыми. Соответствующие данные Белгородстат предоставил изданию Go31.

В Белгородской области каждый год заключают браки около 10 тыс. пар. В период пандемии коронавируса этот показатель снизился. Примечательно, что в прошлом году количество заключённых браков выросло. Возможно, на это повлияла мобилизация и весомое число браков с военнослужащими вне очереди.

Белгородстат привёл показатели за последние пять лет. В 2018 году в регионе вступили в брак 10 432 пары, в 2019 году — 10 338, в 2020 году — 7476, в 2021 году — 9621, в 2022 году — 11 281. За первый квартал 2023 года белгородцы поженились 2308 раз.

Фото: Go31

В топ-3 по заключаемым бракам в прошлом году вошли Белгород (3004), Старооскольский горокруг (1924), Белгородский район (1079). Меньше всего в прошлом году женились в Красненском (51), Ровенском (117) и Краснояружском (118) районах.

Ситуация по разводам в Белгородском области также устойчивая. Каждый год в регионе разводится около 6,5 тыс. пар. Этот фактор не изменили ни пандемия, ни проведение СВО. В 2018 году в области развелось 6753 семьи, в 2019 году — 6519, в 2020 году — 6345, в 2021 году — 6667, в 2022 году — 6582, а за первый квартал 2023 года развод получили 2010 пар.

Лидеры по разводам — Белгород (1644), Старооскольский округ (1122), Белгородский район (716). Меньше всего развелось пар в прошлом году в Красненском (38), Краснояружском (57) и Вейделевском (75) районах.

За первые четыре месяца текущего года в Белгородской области брак заключили 2308 пар, а развелось — 2010. Следовательно, на каждый брачный союз пришлось 0,87 развода.

Семь пар заключили брак на понтонной сцене на Везёлке в Белгороде
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#Таисия Некрасова#Общество#Браки#Разводы#Белгородстат#Семьи#Белгородская область#Белгород
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