Белгород, Старый Оскол, Белгородский район: где чаще женятся и разводятся в регионе

Ситуация по разводам в Белгородском области также устойчивая. Каждый год в регионе разводится около 6,5 тыс. пар. Этот фактор не изменили ни пандемия, ни проведение СВО. В 2018 году в области развелось 6753 семьи, в 2019 году — 6519, в 2020 году — 6345, в 2021 году — 6667, в 2022 году — 6582, а за первый квартал 2023 года развод получили 2010 пар.