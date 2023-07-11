Армейские табуреты закупят для трёх школ в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Согласно документам закупки, табуреты из натуральной березы или сосны должны иметь разборную конструкцию и толщину доски не менее 22 мм. Всего требуется 350 изделий для школ в селе Веселое Красногвардейского района, селе Монаково Старооскольского городского округа и поселка Ракитное. Итоговая стоимость закупки 443 125 рублей.
Исполнителем заказа стал ИП Селиверстов Антон Сергеевич. Поставка должна быть осуществлена собственным транспортом подрядчика или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет не позднее 7 июля 2023 года. Подрядчик должен доставить изделия, отвечающие требованиям качества и безопасности, а также проверить товар на качество, количество, комплектность. Гарантийный срок на товар — 12 месяцев с даты поставки.
Контракт осуществится за счет средств бюджетных учреждений.