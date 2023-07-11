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Армейские табуреты закупят для трёх школ в Белгородской области

11 июля 2023, 13:06
Фото: 1MI
Тендер на поставку 350 табуретов появился на сайте госзакупок. Заказчиком выступил центр молодежных инициатив, подрядчик уже выбран.

Согласно документам закупки, табуреты из натуральной березы или сосны должны иметь разборную конструкцию и толщину доски не менее 22 мм. Всего требуется 350 изделий для школ в селе Веселое Красногвардейского района, селе Монаково Старооскольского городского округа и поселка Ракитное. Итоговая стоимость закупки 443 125 рублей.

Исполнителем заказа стал ИП Селиверстов Антон Сергеевич. Поставка должна быть осуществлена собственным транспортом подрядчика или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет не позднее 7 июля 2023 года. Подрядчик должен доставить изделия, отвечающие требованиям качества и безопасности, а также проверить товар на качество, количество, комплектность. Гарантийный срок на товар — 12 месяцев с даты поставки.

Контракт осуществится за счет средств бюджетных учреждений.

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#Армейские табуреты#Госзакупки#Белгородская область#Школы#Центр молодежных инициатив#Веселое (Красногвардейский район)#Монаково (Старооскольский городской округ)#Ракитное#София Кердун
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