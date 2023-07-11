Армейские табуреты закупят для трёх школ в Белгородской области

Исполнителем заказа стал ИП Селиверстов Антон Сергеевич. Поставка должна быть осуществлена собственным транспортом подрядчика или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет не позднее 7 июля 2023 года. Подрядчик должен доставить изделия, отвечающие требованиям качества и безопасности, а также проверить товар на качество, количество, комплектность. Гарантийный срок на товар — 12 месяцев с даты поставки.