500 млн рублей получила Белгородская область на развитие промышленности

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Белгородская область получила 500 млн рублей на развитие промышленности. Деньги выделили из резервного фонда Российской Федерации. Это позволит получить предприятиям кредиты до 50 млн рублей на срок до пяти лет под 3% годовых.
«Это решение стало возможным благодаря участию нашего президента Владимира Путина. Когда с ним встречался, поднимал этот вопрос, и к нам прилетал Денис Мантуров, заместитель председателя правительства. Я рад, что это решение воплотилось в жизнь», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.
Получить кредит владельцы предприятий могут, подав соответствующую заявку в центре «Мой бизнес». Также можно позвонить по телефону 8 (4722) 38-09-29.
Ранее сообщалось, что на поддержку сельхозтоваропроизводителей выделили 234 млн рублей, 796 млн рублей — на поддержку предпринимателей. Это касается тех, чьи предприятия пострадали от обстрелов ВСУ.