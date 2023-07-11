500 млн рублей получила Белгородская область на развитие промышленности

«Это решение стало возможным благодаря участию нашего президента Владимира Путина. Когда с ним встречался, поднимал этот вопрос, и к нам прилетал Денис Мантуров, заместитель председателя правительства. Я рад, что это решение воплотилось в жизнь», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.