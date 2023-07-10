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Зелёный лабиринт появится недалеко от старого дуба под Белгородом

10 июля 2023, 09:44
Фото: 1MI
Рабочим предстоит обустроить клумбу «Лабиринт» в Дубовом. Процесс подрядчик должен завершить к 31 октября, следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок. На работы в общей сложности потратят 3,2 млн рублей.

Лесопарковую зону в Дубовом благоустроят и озеленят за 3 млн 211 тыс. рублей. Заказчиком выступает администрация Дубовского сельского поселения. Деньги выделят из местного бюджета. Заявки подаются до 18 июля. Исполнителя определят через два дня.

Согласно контракту, исполнитель должен приступить к работам 20 сентября 2023 года. Завершить благоустройство необходимо до 31 октября.

В частности, в рамках благоустройства подрядчик обязан устроить клумбу «Лабиринт» в форме листа дуба. Для её оформления требуется использовать металлическую ленту. Длина клумбы — не менее 31 м. Ширина — не менее 21 м.

Ранее сообщалось, что в Белгороде после благоустройства «Студенческого» сквера появятся амфитеатр, спортивная площадка, малые архитектурные формы, обустроенные тротуары. В планах — обновить наружное освещение и установить систему видеонаблюдения. Завершиться работы должны к 1 сентября.

Фото: сайт госзакупок
Амфитеатр появится после благоустройства сквера на Харгоре в Белгороде
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#Дуб#Лабиринт#Зелёный лабиринт#Общество#Дубовое#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Благоустройство#Лесопарковая зона#Озеленение#Клумба
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