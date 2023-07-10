Зелёный лабиринт появится недалеко от старого дуба под Белгородом

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Лесопарковую зону в Дубовом благоустроят и озеленят за 3 млн 211 тыс. рублей. Заказчиком выступает администрация Дубовского сельского поселения. Деньги выделят из местного бюджета. Заявки подаются до 18 июля. Исполнителя определят через два дня.
Согласно контракту, исполнитель должен приступить к работам 20 сентября 2023 года. Завершить благоустройство необходимо до 31 октября.
В частности, в рамках благоустройства подрядчик обязан устроить клумбу «Лабиринт» в форме листа дуба. Для её оформления требуется использовать металлическую ленту. Длина клумбы — не менее 31 м. Ширина — не менее 21 м.
Ранее сообщалось, что в Белгороде после благоустройства «Студенческого» сквера появятся амфитеатр, спортивная площадка, малые архитектурные формы, обустроенные тротуары. В планах — обновить наружное освещение и установить систему видеонаблюдения. Завершиться работы должны к 1 сентября.