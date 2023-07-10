Возвращение шебекинцев, контрактники и действия при ЧС: итоги дня по-белгородски

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В Белгородской области до следующей недели приостановили возвращение жителей в Шебекино. Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, правительство следит за ситуацией в городе и оперативно принимает решения, исходя из текущей обстановки в обстреливаемом городе. Пока глава региона поручил чиновникам «сделать паузу» в возвращении людей как в Шебекино, так и в Новую Таволжанку с Архангельским. Сделали это как раз из-за оперативной обстановки.
Более того, губернатор добавил, что нельзя допускать риска для жизни и здоровья людей. Хотя никаких гарантий нет, всё же стоить взять паузу, считает он. Что касается тех, кто хочет вернуться самостоятельно, препятствовать этому не будут.
Некоторое время в округе было относительно спокойно. Однако 8 июля столицу муниципалитета обстреляли из РСЗО «Град». Повреждения получили рынок, склад овощей, магазин, частный дом, три гаража. Один человек пострадал.
Более 80 членов самообороны Белгородской области решили вступить в ряды военнослужащих и подписали контракты с Минобороны РФ за год. Об этом во время оперативного совещания с правительством региона рассказал советник губернатора по безопасности Олег Мантулин. Они проходили подготовку на первоначальном этапе, а затем подписали контракты.
В Белгородском районе, например, насчитывается порядка 500 членов самообороны. Ещё 300 человек входят в добровольные народные дружины. Отряды постоянно дежурят вместе с сотрудниками МВД. Также глава муниципалитета Владимир Перцев рассказывал, как присоединиться к самообороне. Для этого необходимо обращаться в администрацию по месту жительства.
В конце июня стало известно, что белгородской самообороне начнут платить деньги за защиту общественного порядка. Как отмечал губернатор Вячеслав Гладков, текущая обстановка требует усиления взаимоотношения с общественниками.
В Белгородской области в школах и детских садах начнут проводить курсы по отработке действий при ЧС. Такие учения будут не только в школах и дошкольных учреждениях, но и в вузах, колледжах, учреждениях культуры и спорта. Соответствующее поручение дал губернатор Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, необходимо формировать навык защиты собственной безопасности и оказания помощи с самых первых лет жизни. Более того, в области уже зафиксировали случаи в этом году, когда именно дети помогали своим близким в сложной ситуации. Образовательные программы с курсами должны подготовить к 1 сентября текущего года.
19 июня 11-летний мальчик в Валуйках спас отца во время обстрела. Ребёнок помог мужчине выбраться из-под завалов.