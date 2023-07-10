Возвращение шебекинцев, контрактники и действия при ЧС: итоги дня по-белгородски

В Белгородской области до следующей недели приостановили возвращение жителей в Шебекино. Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, правительство следит за ситуацией в городе и оперативно принимает решения, исходя из текущей обстановки в обстреливаемом городе. Пока глава региона поручил чиновникам «сделать паузу» в возвращении людей как в Шебекино, так и в Новую Таволжанку с Архангельским. Сделали это как раз из-за оперативной обстановки.