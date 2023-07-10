Возвращение шебекинцев из ПВР домой приостановили до следующей недели

Напомним, 8 июля Шебекино обстреляли «Градами»: в результате пострадали рынок, склад овощей, магазин, частный дом, три гаража, а также была уничтожена одна машина. Имеется информация о пострадавшем: мужчина получил рану надбровной области. После этого инцидента было принято решение приостановить работы по восстановлению жилья и отложить возвращение жителей Шебекино в свои дома.