Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Изображение материала

Возвращение шебекинцев из ПВР домой приостановили до следующей недели

10 июля 2023, 06:36
Фото: Bel.ru
Шебекино после обстрелов, архивное фото
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время оперсовещания отметил, что правительство следит за ситуацией в городе и оперативно принимает решения, исходя из обстановки. Так, после недавного обстрела «Градами» процесс возвращения людей приостановили.
Сюжет
СВО

Главе Шебекинского горокруга Владимиру Жданову и замгубернатора Ольге Медведевой губернатор Вячеслав Гладков поручил «сделать паузу» по возвращению людей в Шебекино, Новую Таволжанку и Архангельское. Причина — оперативная обстановка.

Мы должны чётко понимать, внимательно следить за оперативной обстановкой. Мы не должны допускать малейшего риска для здоровья людей. Стопроцентной гарантии никто дать не может, но на неделю возьмём паузу. Если обстановка позволит — то через неделю, в понедельник вернёмся.
Вячеслав Гладков

Но тем, кто принимает решение возвращаться самостоятельно, препятствовать не будут, отметил губернатор.

Напомним, 8 июля Шебекино обстреляли «Градами»: в результате пострадали рынок, склад овощей, магазин, частный дом, три гаража, а также была уничтожена одна машина. Имеется информация о пострадавшем: мужчина получил рану надбровной области. После этого инцидента было принято решение приостановить работы по восстановлению жилья и отложить возвращение жителей Шебекино в свои дома.

Митрополит Иоанн провёл богослужение в Шебекино после обстрела «Градами»
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно о пострадавшем при обстреле Шебекино «Градами»В Шебекино ждут экспертизы 180 повреждённых обстрелами машинБили из «Градов»: ВСУ снова обстреляли город в Белгородской области
#Артем Черненко#Вячеслав Гладков#Владимир Жданов#Белгородская область#Шебекинский горокруг#СВО#Губернатор#Общество#Приграничье#Обстрел ВСУ#Шебекинцы#Пвр#Возвращение
Подпишитесь
Более 80 членов белгородской самообороны подписали контракт с Минобороны
Сегодня, 09:31
Не умереть от милоты. Как прошёл фестиваль «Моё собачье дело» в Белгороде
Сегодня, 07:26
В Белгородэнерго подвели итоги проекта «Экотранспорт»: лидирует электромобиль
Сегодня, 11:29
Давно не в Шебекино, но хотят денег: заявки на выплаты подают и уже не местные жители
Сегодня, 07:25
БПЛА атаковал хутор в Белгородской области. Под обстрелами были ещё несколько сёл
Сегодня, 08:25
Белгородская область оказалась в аутсайдерах по развитию ипотеки
Сегодня, 12:54