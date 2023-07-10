Возвращение шебекинцев из ПВР домой приостановили до следующей недели

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Главе Шебекинского горокруга Владимиру Жданову и замгубернатора Ольге Медведевой губернатор Вячеслав Гладков поручил «сделать паузу» по возвращению людей в Шебекино, Новую Таволжанку и Архангельское. Причина — оперативная обстановка.
Мы должны чётко понимать, внимательно следить за оперативной обстановкой. Мы не должны допускать малейшего риска для здоровья людей. Стопроцентной гарантии никто дать не может, но на неделю возьмём паузу. Если обстановка позволит — то через неделю, в понедельник вернёмся.
Вячеслав Гладков
Но тем, кто принимает решение возвращаться самостоятельно, препятствовать не будут, отметил губернатор.
Напомним, 8 июля Шебекино обстреляли «Градами»: в результате пострадали рынок, склад овощей, магазин, частный дом, три гаража, а также была уничтожена одна машина. Имеется информация о пострадавшем: мужчина получил рану надбровной области. После этого инцидента было принято решение приостановить работы по восстановлению жилья и отложить возвращение жителей Шебекино в свои дома.