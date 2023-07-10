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В школах и детсадах Белгородской области введут курсы по отработке действий при ЧС

10 июля 2023, 10:07
Фото: 1MI
В регионе было зафиксировано несколько случаев, когда именно дети помогали своим близким в сложных ситуациях. Учения в школах должны начаться с 1 сентября.
Сюжет
Дети

Вячеслав Гладков поручил создать в детсадах, школах, вузах, колледжах, учреждениях культуры и спорта курс по отработке действия при ЧС.

Мы должны формировать навык защиты собственной безопасности и оказания помощи с самых первых лет жизни детей. Чем раньше сформируем навык, тем быстрее ребёнок, понимая, как ему действовать в сложной ситуации, поможет как себе, так и другому человеку.
Вячеслав Гладков

Губернатор напомнил, что в области уже наблюдалось несколько случаев, когда именно дети помогали своим близким в сложной ситуации. Вячеслав Гладков поручил подготовить образовательные программы, которые начнут действовать уже с 1 сентября.

Напомним, что 19 июня ребёнок из Валуек спас отца из-под завалов во время обстрела. В дом мальчика прилетел снаряд, стены рухнули. Ребёнок не растерялся и помогал своему отцу вылезти из-под завалов.

Ребёнок из Валуек спас отца из-под завалов во время обстрела
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#Алина Харина#Дети#Учения#Гражданская оборона#Детские сады#Образовательные учреждения#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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