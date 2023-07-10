В приграничных районах Белгородской области школы укрепят мешками с песком

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Школы и детские сады за пределами 20-километровой зоны от границы, а также в Белгороде и Яковлевском округе обезопасят на случай ЧС.
Мы нашли внебюджетные средства, нам помог липриобрести плёнку, с помощью которой мы сможем снизить риски, если будет сложная ситуация. Решение мы ещё с директорами школ, заведующими детсадов и родителями пообсуждаем по каждой школе. Мероприятия, связанные с обеспечением дополнительной защиты в этих учреждениях, должны быть выполнены — наклейка плёнки и укрепление цокольных, подвальных окон и окон первых этажей мешками с песком.
Вячеслав Гладков
Напомним, что закупку специальной плёнки обеспечит белгородский бизнес. Общая сумма трат на всё составит 100 млн рублей.