Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

Изображение материала

В приграничных районах Белгородской области школы укрепят мешками с песком

10 июля 2023, 09:48
Фото: 1MI
Также образовательные учреждения обезопасят в Белгороде и Яковлевском округе.
Сюжет
Школы

Школы и детские сады за пределами 20-километровой зоны от границы, а также в Белгороде и Яковлевском округе обезопасят на случай ЧС.

Мы нашли внебюджетные средства, нам помог липриобрести плёнку, с помощью которой мы сможем снизить риски, если будет сложная ситуация. Решение мы ещё с директорами школ, заведующими детсадов и родителями пообсуждаем по каждой школе. Мероприятия, связанные с обеспечением дополнительной защиты в этих учреждениях, должны быть выполнены — наклейка плёнки и укрепление цокольных, подвальных окон и окон первых этажей мешками с песком.
Вячеслав Гладков

Напомним, что закупку специальной плёнки обеспечит белгородский бизнес. Общая сумма трат на всё составит 100 млн рублей.

«Всё как раз наоборот»: Гладков рассказал, окна каких школ обклеят бронеплёнкой
Узнать подробнее
Читайте также:
«Всё как раз наоборот»: Гладков рассказал, окна каких школ обклеят бронеплёнкойОкна белгородских школ протестировали на устойчивость к осколкам и пулямКарту неработающих приграничных школ обнародуют в Белгородской области
#Алина Харина#Приграничье#Школы#Детсады#Бронеплёнка#Обстрелы#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Более 80 членов белгородской самообороны подписали контракт с Минобороны
Сегодня, 09:31
Не умереть от милоты. Как прошёл фестиваль «Моё собачье дело» в Белгороде
Сегодня, 07:26
В Белгородэнерго подвели итоги проекта «Экотранспорт»: лидирует электромобиль
Сегодня, 11:29
Давно не в Шебекино, но хотят денег: заявки на выплаты подают и уже не местные жители
Сегодня, 07:25
БПЛА атаковал хутор в Белгородской области. Под обстрелами были ещё несколько сёл
Сегодня, 08:25
Белгородская область оказалась в аутсайдерах по развитию ипотеки
Сегодня, 12:54