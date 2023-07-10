В области, граничащей с Белгородской, решили эвакуировать людей

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Власти Сумской области, граничащей с Белгородской, готовят эвакуации людей из приграничных районов. Сумские власти объяснили это решение боевыми действиями. Жителей 5-километровой зоны вывезут. Как заявил глава местной военной администрации Владимир Артюх, люди гибнут, а инфраструктура рушится.
Сумская область граничит с Белгородской, Курской и Брянской областями России. Власти указанных регионов регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины.
Согласно сообщению военной администрации, в сумском приграничье зачастую не работают ни магазины, ни школы, ни больницы. Организовать безопасный подвоз продуктов и лекарств невозможно. Восстанавливать разрушенные объекты в текущих условиях тоже не получится. Пока готовится распоряжение об эвакуации, которое будет проходить с «прикрытием» ВСУ, пишет издание, ссылаясь на слова Артюха.
Напомним, в конце июня ВСУ рекомендовали эвакуироваться жителям приграничья Сумской области. Как писал генерал-лейтенант украинских войск Сергей Наев, сумское направление остаётся наиболее опасным.