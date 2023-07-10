В области, граничащей с Белгородской, решили эвакуировать людей

Согласно сообщению военной администрации, в сумском приграничье зачастую не работают ни магазины, ни школы, ни больницы. Организовать безопасный подвоз продуктов и лекарств невозможно. Восстанавливать разрушенные объекты в текущих условиях тоже не получится. Пока готовится распоряжение об эвакуации, которое будет проходить с «прикрытием» ВСУ, пишет издание, ссылаясь на слова Артюха.