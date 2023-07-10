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В области, граничащей с Белгородской, решили эвакуировать людей

10 июля 2023, 14:27
Фото: 1MI

Власти Сумской области решили эвакуировать жителей приграничных районов

В Сумской области решили эвакуировать жителей приграничных районов. Решение местные власти объясняют боевыми действиями, пишет РБК со ссылкой на главу военной областной администрации Владимира Артюха.

Власти Сумской области, граничащей с Белгородской, готовят эвакуации людей из приграничных районов. Сумские власти объяснили это решение боевыми действиями. Жителей 5-километровой зоны вывезут. Как заявил глава местной военной администрации Владимир Артюх, люди гибнут, а инфраструктура рушится.

Сумская область граничит с Белгородской, Курской и Брянской областями России. Власти указанных регионов регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины.

Согласно сообщению военной администрации, в сумском приграничье зачастую не работают ни магазины, ни школы, ни больницы. Организовать безопасный подвоз продуктов и лекарств невозможно. Восстанавливать разрушенные объекты в текущих условиях тоже не получится. Пока готовится распоряжение об эвакуации, которое будет проходить с «прикрытием» ВСУ, пишет издание, ссылаясь на слова Артюха.

Напомним, в конце июня ВСУ рекомендовали эвакуироваться жителям приграничья Сумской области. Как писал генерал-лейтенант украинских войск Сергей Наев, сумское направление остаётся наиболее опасным.

ВСУ порекомендовали эвакуироваться жителям приграничья Сумской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Сумская область#Эвакуация#Спецоперация#Приграничье#Разрушения#ВСУ
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