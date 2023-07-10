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В Белгороде выбрали спортсменов с богатырской силой

10 июля 2023, 08:15
Фото: сообщество в ВК «Физкультура и спорт в Белгороде»
"Богатырский рейтинг" в Белгороде
8 июля в центре Белгорода на площадке около кинотеатра «Победа» состоялась силовая эстафета «Богатырский рейтинг». Соревнования прошли в рамках фестиваля «Белгородское лето». Об этом сообщает мэрия в своём Telegram-канале.

Участниками эстафеты стали 50 спортсменов и любителей силовых видов спорта, половина из них — девушки. Спортсмены могли заявиться в одной из четырёх номинаций: «Мужчины 16+», «Женщины 16+», «Подростки (11-16 лет)», «Дети (8-10 лет)».

Участники должны были выполнить пять упражнений на время:

  • бёрпи через тумбу;
  • толчок штанги по полному циклу;
  • выпады с весом;
  • переброс через плечо мяча/мешка;
  • прыжки на скакалке.

Победителей эстафеты наградили медалями, грамотами и призами от спонсоров.

Состязания организовал белгородский богатырский клуб «Эра». Реализация проекта стала возможной благодаря средствам Фонда президентских грантов.

"Богатырский рейтинг" в Белгороде
Видео: Telegram-канал мэрии
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