В Белгороде выбрали спортсменов с богатырской силой

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Участниками эстафеты стали 50 спортсменов и любителей силовых видов спорта, половина из них — девушки. Спортсмены могли заявиться в одной из четырёх номинаций: «Мужчины 16+», «Женщины 16+», «Подростки (11-16 лет)», «Дети (8-10 лет)».
Участники должны были выполнить пять упражнений на время:
Победителей эстафеты наградили медалями, грамотами и призами от спонсоров.
Состязания организовал белгородский богатырский клуб «Эра». Реализация проекта стала возможной благодаря средствам Фонда президентских грантов.