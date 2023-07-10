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В Белгороде назвали число получивших выплату в 10 тысяч рублей жителей приграничья

10 июля 2023, 06:46
Фото: 1MI
Подробности сообщила во время оперсовещания Елена Батанова, министр социальной защиты населения и труда Белгородской области. Выплату в 50 тыс. рублей получили порядка 52 тыс. человек.
Сюжет
Выплаты

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, за неделю в регионе выросло количество обращений по единовременным выплатам жителям пострадавших населённых пунктов Шебекиноского округа. Елена Батанова отметила, что выплаты в 10 тыс. получили уже 59 тыс. человек, а по 50 тыс. рублей — 52 тысячи.

На портал госуслуг поступают заявления — есть заявления, которые уже отработаны, и есть те, которые не отработаны. Есть незначительное количество возвратов по определённым причинам — у людей было несколько счетов, в том числе почта, кредитные организации. Поэтому бывали случаи, когда зачисление в первый раз приходило не туда, куда хотели бы жители. Происходили возвраты, и зачисления шли, куда нужно.
Елена Батанова

Также министр отметила, что рост числа обращений произошёл от жителей, которые фактически проживали в населённых пунктах Шебекинского округа, но зарегистрированы были в другом месте: «„Я фактически проживал, но нет регистрации, когда выплатят». Ситуация отрабатывается. Если на этой неделе сложиться так, как запланировано, то я думаю, что будет значительное снижение обращений».

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#Алина Харина#Выплаты#Единовременная выплата#Обращения#Общество#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Елена батанова
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