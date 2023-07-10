В Белгороде назвали число получивших выплату в 10 тысяч рублей жителей приграничья

Также министр отметила, что рост числа обращений произошёл от жителей, которые фактически проживали в населённых пунктах Шебекинского округа, но зарегистрированы были в другом месте: «„Я фактически проживал, но нет регистрации, когда выплатят». Ситуация отрабатывается. Если на этой неделе сложиться так, как запланировано, то я думаю, что будет значительное снижение обращений».