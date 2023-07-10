В Белгороде назвали число получивших выплату в 10 тысяч рублей жителей приграничья

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, за неделю в регионе выросло количество обращений по единовременным выплатам жителям пострадавших населённых пунктов Шебекиноского округа. Елена Батанова отметила, что выплаты в 10 тыс. получили уже 59 тыс. человек, а по 50 тыс. рублей — 52 тысячи.
На портал госуслуг поступают заявления — есть заявления, которые уже отработаны, и есть те, которые не отработаны. Есть незначительное количество возвратов по определённым причинам — у людей было несколько счетов, в том числе почта, кредитные организации. Поэтому бывали случаи, когда зачисление в первый раз приходило не туда, куда хотели бы жители. Происходили возвраты, и зачисления шли, куда нужно.
Елена Батанова
Также министр отметила, что рост числа обращений произошёл от жителей, которые фактически проживали в населённых пунктах Шебекинского округа, но зарегистрированы были в другом месте: «„Я фактически проживал, но нет регистрации, когда выплатят». Ситуация отрабатывается. Если на этой неделе сложиться так, как запланировано, то я думаю, что будет значительное снижение обращений».