В 2023 году в Белгородской области выросло число подозрительных финансовых компаний

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
С 2021 года в Белгородской области в список организаций с признаками нелегальной деятельности попали 19 компаний. 12 организаций выявили с начала текущего года, две в прошлом году, ещё пять — в 2021 году.
С начала года в список ЦБ попали следующие компании:
Регулятор обнаружил в организациях признаки нелегального кредитора
Отметим, что в 2021 году в перечень Центробанка попали три компании с признаками «финансовой пирамиды». Среди них потребительский кооператив социально-экономических программ для пайщиков «Русский капитал», ООО «Фаворит плюс», а также потребительский кооператив «Агропромвклад».