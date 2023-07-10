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В 2023 году в Белгородской области выросло число подозрительных финансовых компаний

10 июля 2023, 12:06
Фото: Midjourney
В текущем году Банк России зафиксировал 12 компаний с признаками нелегальной деятельности. Годом ранее таких компаний нашли только две.

С 2021 года в Белгородской области в список организаций с признаками нелегальной деятельности попали 19 компаний. 12 организаций выявили с начала текущего года, две в прошлом году, ещё пять — в 2021 году.

С начала года в список ЦБ попали следующие компании:

  • ООО микрокредитная компания «Финансовая стабильность» в Белгороде;
  • ООО ломбард «Золотой сундук» в Белгороде;
  • ООО «Ломбард Гнат» в Валуйках;
  • «Доступное золото» в Губкине;
  • ООО «Е.В.А.-БЫТТЕХНИКА» (ювелирный центр) в Старом Осколе;
  • Ювелирный центр в Губкине;
  • ООО «Ломбард Нефертити» в Губкине;
  • Авто выкуп Белгород, Срочный выкуп авто;
  • ООО ломбард «Берилл — ЕДВ Плюс» в Старом Осколе;
  • ООО Ломбард «БЕРИЛЛ — ЕДВ» в Старом Осколе;
  • ООО «Авто-Ломбард 31» в Шебекино;
  • ООО «Гарант» (ломбард «Гарант») в Губкине.

Регулятор обнаружил в организациях признаки нелегального кредитора

Отметим, что в 2021 году в перечень Центробанка попали три компании с признаками «финансовой пирамиды». Среди них потребительский кооператив социально-экономических программ для пайщиков «Русский капитал», ООО «Фаворит плюс», а также потребительский кооператив «Агропромвклад».

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#Алина Харина#Центробанк#Нелегальные кредиторы#Финансовая пирамида#Финансы#Ломбард#Микрокредит#Экономика#Белгородская область
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