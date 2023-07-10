Трое подростков пострадали после столкновения иномарок в Старом Осколе

Подростки 12, 14 и 16 лет пострадали в ДТП в Старом Осколе. Авария произошла на перекрёстке улиц Цветной и Просторной. По предварительным данным, водитель Nissan не уступил дорогу Toyota справа. Автомобили столкнулись. В аварии травмы получили юные пассажиры второй иномарки. Им оказали медпомощь и после отпустили на амбулаторное лечение.