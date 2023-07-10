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Трое подростков пострадали после столкновения иномарок в Старом Осколе

10 июля 2023, 11:55
Фото: 1MI
Ребят отпустили домой на амбулаторное лечение. ДТП произошло из-за того, что один из водителей не уступил дорогу, сообщили в региональном УМВД.
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ДТП

Подростки 12, 14 и 16 лет пострадали в ДТП в Старом Осколе. Авария произошла на перекрёстке улиц Цветной и Просторной. По предварительным данным, водитель Nissan не уступил дорогу Toyota справа. Автомобили столкнулись. В аварии травмы получили юные пассажиры второй иномарки. Им оказали медпомощь и после отпустили на амбулаторное лечение.

В Белгороде на пересечении улиц Королёва и Губкина 30-летний водитель ВАЗа проехал на красный свет и столкнулся с «десяткой», за рулём которой сидела 38-летняя женщина. Автомобилистка получила травмы. Ей также оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой.

Ещё одно ДТП случилось в Новооскольском горокруге на трассе Белгород-М4 «Дон» — Новороссийск. 51-летний водитель большегруза МАЗ превысил скорость, не справился с управлением и съехал в кювет. Грузовик опрокинулся. В аварии пострадал 26-летний пассажир. Его отправили в больницу.

ДТП в Белгородской области 9 июляДТП в Белгородской области 9 июля
ДТП в Белгородской области 9 июляДТП в Белгородской области 9 июля
ДТП в Белгородской области 9 июля
Фото: УМВД по Белгородской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Старый Оскол#Новооскольский горокруг#ДТП#Происшествия#Подростки#Пострадавшие#Автомобиль#Иномарка
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