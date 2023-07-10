Трое подростков пострадали после столкновения иномарок в Старом Осколе

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Подростки 12, 14 и 16 лет пострадали в ДТП в Старом Осколе. Авария произошла на перекрёстке улиц Цветной и Просторной. По предварительным данным, водитель Nissan не уступил дорогу Toyota справа. Автомобили столкнулись. В аварии травмы получили юные пассажиры второй иномарки. Им оказали медпомощь и после отпустили на амбулаторное лечение.
В Белгороде на пересечении улиц Королёва и Губкина 30-летний водитель ВАЗа проехал на красный свет и столкнулся с «десяткой», за рулём которой сидела 38-летняя женщина. Автомобилистка получила травмы. Ей также оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой.
Ещё одно ДТП случилось в Новооскольском горокруге на трассе Белгород-М4 «Дон» — Новороссийск. 51-летний водитель большегруза МАЗ превысил скорость, не справился с управлением и съехал в кювет. Грузовик опрокинулся. В аварии пострадал 26-летний пассажир. Его отправили в больницу.