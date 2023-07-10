Суд отказал в заключении под стражу белгородца, заказавшего убийство за 1 млн рублей

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Суд отказал заключить под стражу белгородца, который заказал убийство неприятеля за 1 млн рублей. Вместо этого мужчину отправили под домашний арест. Обвиняют фигуранта уголовного дела в приготовлении к убийству по найму.
В суд 6 июля поступило ходатайство от следователя, где он настаивал на заключении обвиняемого под стражу. После рассмотрения документа суд отказал в указанной мере пресечения. Причиной этого стало состояние здоровья мужчины.
Согласно данным суда, у белгородца имеются травмы после нападения группы лиц. Интересно, что организатором группы был как раз был именно потерпевший, которого обвиняемый хотел убить с помощью киллера. В отношении потерпевшего тоже возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Мужчина тем временем находится в международном розыске.
Между тем, постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Напомним, обвиняемый хотел убить недруга и был готов заплатить за это 1 млн рублей. Сдал его «посредник», связавшийся с полицией.