Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Изображение материала

Суд отказал в заключении под стражу белгородца, заказавшего убийство за 1 млн рублей

10 июля 2023, 10:57
Фото: 1MI
Изначально решался вопрос о заключении обвиняемого под стражу, сообщили в Свердловском райсуде Белгорода.
Сюжет
Суд

Суд отказал заключить под стражу белгородца, который заказал убийство неприятеля за 1 млн рублей. Вместо этого мужчину отправили под домашний арест. Обвиняют фигуранта уголовного дела в приготовлении к убийству по найму.

В суд 6 июля поступило ходатайство от следователя, где он настаивал на заключении обвиняемого под стражу. После рассмотрения документа суд отказал в указанной мере пресечения. Причиной этого стало состояние здоровья мужчины.

Согласно данным суда, у белгородца имеются травмы после нападения группы лиц. Интересно, что организатором группы был как раз был именно потерпевший, которого обвиняемый хотел убить с помощью киллера. В отношении потерпевшего тоже возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Мужчина тем временем находится в международном розыске.

Между тем, постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, обвиняемый хотел убить недруга и был готов заплатить за это 1 млн рублей. Сдал его «посредник», связавшийся с полицией.

Белгородец заказал убийство неприятеля за 1 млн рублей, но посредник сдал его полиции
Узнать подробнее
Читайте также:
Убийство у храма в Старом Осколе: мужчине назначили 17 лет тюрьмыБелгородца отправили в тюрьму за убийство возлюбленной из ревностиБелгородец может сесть в тюрьму за угрозы убийством собственной матери
#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Суд#Происшествия#Домашний арест#Стража#Убийство#Обвинение#Киллер#Потерпевший#Организатор#Уголовное дело#Международный розыск
Подпишитесь
Более 80 членов белгородской самообороны подписали контракт с Минобороны
Сегодня, 09:31
Не умереть от милоты. Как прошёл фестиваль «Моё собачье дело» в Белгороде
Сегодня, 07:26
В Белгородэнерго подвели итоги проекта «Экотранспорт»: лидирует электромобиль
Сегодня, 11:29
Давно не в Шебекино, но хотят денег: заявки на выплаты подают и уже не местные жители
Сегодня, 07:25
БПЛА атаковал хутор в Белгородской области. Под обстрелами были ещё несколько сёл
Сегодня, 08:25
Белгородская область оказалась в аутсайдерах по развитию ипотеки
Сегодня, 12:54