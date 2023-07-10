Суд отказал в заключении под стражу белгородца, заказавшего убийство за 1 млн рублей

Согласно данным суда, у белгородца имеются травмы после нападения группы лиц. Интересно, что организатором группы был как раз был именно потерпевший, которого обвиняемый хотел убить с помощью киллера. В отношении потерпевшего тоже возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Мужчина тем временем находится в международном розыске.