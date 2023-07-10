Стало известно, кто точно выступит в Белгородской области 12 июля

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
В Белгородской области состоится Всероссийский молодёжный фестиваль духовых оркестров «С тобой, страна!». Он посвящён празднованию 80-й годовщины победы в Курской битве и Прохоровском танковом сражении.
Концерты духовой музыки и парадные шествия пройдут в Чернянке и Старом Осколе 11 и 12 июля. На набережной реки Оскол запланирован парад духовых оркестров России «Первый салют Победы — детям!».
Выступят перед белгородцами также оркестр Минобороны, оркестр филармонии, Военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, детские духовые коллективы. Более того, состоятся различные выставки, а в центре культурного развития «Молодёжный» в Старом Осколе — постановка музыкально-драматической поэмы «Поле русской славы».
Первое мероприятие пройдёт 11 июля в 17:00 в Чернянке на Октябрьской площади. В Старом Осколе выступления 12 июля начнутся в 13:30 в ЦКР «Молодёжный». На 16:00 запланировано ещё одно мероприятие на набережной Оскола.