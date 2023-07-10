Стало известно, кто точно выступит в Белгородской области 12 июля

Первое мероприятие пройдёт 11 июля в 17:00 в Чернянке на Октябрьской площади. В Старом Осколе выступления 12 июля начнутся в 13:30 в ЦКР «Молодёжный». На 16:00 запланировано ещё одно мероприятие на набережной Оскола.