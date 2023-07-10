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Шебекинцам с пропиской в других районах начнут поступать выплаты на этой неделе

10 июля 2023, 07:02
Фото: 1MI
Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что начисления должны начаться не позже четверга. Вопрос обсудили в ходе оперсовещания.

Вячеслав Гладков поручил отработать сформированный реестр жителей Шебекинского округа с регистрацией в других районах: «Обещания, которые давали жителям, которым по закону не положена выплата, но по справедливости эти начисления нужно произвести. Определились с внебюджетным источником финансирования».

Губернатор отметил, что дополнительные выплаты шебекинцам с другой пропиской необходимо начислять уже на этой неделе, не позже четверга.

Напомним, что ранее в реестре числились порядка 2000 человек. Это те люди, которые всю жизнь жили в Шебекино, а прописаны были, например, в Прохоровке или Белгороде.

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#Алина Харина#Приграничье#Единовременная выплата#Шебекинцы#Общество#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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