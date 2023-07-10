Шебекинцам с пропиской в других районах начнут поступать выплаты на этой неделе

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Вячеслав Гладков поручил отработать сформированный реестр жителей Шебекинского округа с регистрацией в других районах: «Обещания, которые давали жителям, которым по закону не положена выплата, но по справедливости эти начисления нужно произвести. Определились с внебюджетным источником финансирования».
Губернатор отметил, что дополнительные выплаты шебекинцам с другой пропиской необходимо начислять уже на этой неделе, не позже четверга.
Напомним, что ранее в реестре числились порядка 2000 человек. Это те люди, которые всю жизнь жили в Шебекино, а прописаны были, например, в Прохоровке или Белгороде.