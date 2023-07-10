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Путин встречался с Пригожиным после «вагнеровского» мятежа

10 июля 2023, 12:08
Фото: putin.kremlin.ru
Встречу президента и главы ЧВК «Вагнер» подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Она состоялась в Кремле ещё 29 июня, пишут «Новые известия».

Владимир Путин встречался с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным после мятежа. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет издание со ссылкой на данные РИА «Новости». Состоялась встреча в Кремле 29 июня и длилась три часа.

По информации Пескова, президент пригласил на встречу 35 человек — командиров отрядов и руководство компании, в том числе самого Пригожина. Подробности беседы представителю Кремля неизвестны.

Песков добавил, что знает об основных темах. Президент дал оценку действиям ЧВК 24 июня и в ходе проведения спецоперации. Путин выслушал и версии командиров частной военной компании. Как добавил пресс-секретарь, командиры «Вагнера» заявили, что «являются убеждёнными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего». Более того, они сказали, что готовы сражаться за Россию и дальше.

Глава государства предложил командирам ЧВК варианты трудоустройства и дальнейшего «трудового применения». Действия, которые имели место 24 июня, Путин ранее назвал вооружённым мятежом, предательством и «ударом в спину».

Пригожин же утверждал, что произошедшее в тот день — попытка указать на ошибки, допущенные в ходе СВО.

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#Наталья Корявых#Россия#Владимир Путин#Евгений Пригожин#Президент#ЧВК Вагнер#Мятеж#Встреча#Дмитрий Песков#Политика
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