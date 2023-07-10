Путин встречался с Пригожиным после «вагнеровского» мятежа

Песков добавил, что знает об основных темах. Президент дал оценку действиям ЧВК 24 июня и в ходе проведения спецоперации. Путин выслушал и версии командиров частной военной компании. Как добавил пресс-секретарь, командиры «Вагнера» заявили, что «являются убеждёнными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего». Более того, они сказали, что готовы сражаться за Россию и дальше.