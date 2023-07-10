Премия «КонТЭКст»: Оргкомитет заявил о продлении сроков подачи проектов до 30 августа

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Конкурс проводится уже четырнадцать лет подряд при содействии госведомств, профессиональных и деловых структур, а также крупных промышленных и ТЭК-ассоциаций. Информационными партнерами события являются НиК и 1MI.
Целью премии заявлено содействие развитию коммуникаций в сферах промышленности и энергетики, а также успешному осуществлению стратегических целей в экономической и энергетической отраслях Российской Федерации. В числе конкурсантов — компании промышленного блока и энергетического машиностроения; предприятия ТЭК, атомной и других отраслей. Об этом информирует gorod55.ru.
В этом году критерии оценки коммуникационной деятельности претендентов на премию претерпели ряд изменений. Проекты будут оцениваться по дополнительным параметрам, основные из которых: влияние на результаты экономической деятельности предприятия, информационная активность, скорость и полнота данных, предоставляемых в СМИ, в каналы Telegram и соцсети, а также профессионализм в области взаимодействия с представителями СМИ и блогерами.
День открытых презентаций, вошедших в шорт-лист конкурса, состоится накануне церемонии награждения победителей. За лучшую из презентаций предусмотрен отдельный приз.
Чтобы поддержать самых талантливых журналистов, посвящающих свои материалы темам развития топливно-энергетического комплекса и промышленности, в рамках премии «КонТЭКст» был организован еще один конкурс. Его участниками по традиции станут сотрудники федеральных, региональных и отраслевых СМИ.
В жюри конкурса входят ведущие эксперты PR-сообщества и масс-медиа; журналисты; представители пресс-служб, госпредприятий и бизнес-структур, а также сотрудники общественных организаций и государственных ведомств.
За всю историю существования премии участие в конкурсе приняли свыше 500 компаний. Подать заявку и заполнить регистрационную форму можно на сайте события: https://konkurs-tek.ru. Также заявки принимаются на адрес оргкомитета по электронной почте: [email protected].