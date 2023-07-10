Премия «КонТЭКст»: Оргкомитет заявил о продлении сроков подачи проектов до 30 августа

В этом году критерии оценки коммуникационной деятельности претендентов на премию претерпели ряд изменений. Проекты будут оцениваться по дополнительным параметрам, основные из которых: влияние на результаты экономической деятельности предприятия, информационная активность, скорость и полнота данных, предоставляемых в СМИ, в каналы Telegram и соцсети, а также профессионализм в области взаимодействия с представителями СМИ и блогерами.