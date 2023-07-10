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Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

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После небольшой паузы в Белгородскую область вернутся дожди

10 июля 2023, 11:44
Фото: 1MI

Дожди надвигаются на Белгородскую область

Осадки ожидаются днём 11 июля. Днём столбик термометра поднимется до +24 °С, сообщили в региональном управлении МЧС.
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Погода

В Белгородской области 11 июля будет облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается. Температура составит от +10 °С до +15 °С.

Днём в отдельных районах пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Потеплеет до +19…+24 °С.

В Белгороде во вторник будет дождливо. Небольшой дождь пройдёт ночью при +14 °С. Днём осадки усилятся, а столбик термометра поднимется до +22 °С.

Согласно текущему прогнозу Гидрометцентра, дождливо в Белгороде будет до конца недели. Столбик термометра днём не поднимется выше +26 °С.

Прохладно и дождливо будет и 12 июля. Напомним, что в среду белгородцев ожидает дополнительный выходной.

Дополнительный выходной ожидает белгородцев в середине рабочей недели
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#Инна Рогова#Погода#Прогноз погоды#Дождь#МЧС#Гидрометцентр#Общество#Белгородская область#Белгород
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