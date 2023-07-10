После небольшой паузы в Белгородскую область вернутся дожди

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
В Белгородской области 11 июля будет облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается. Температура составит от +10 °С до +15 °С.
Днём в отдельных районах пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Потеплеет до +19…+24 °С.
В Белгороде во вторник будет дождливо. Небольшой дождь пройдёт ночью при +14 °С. Днём осадки усилятся, а столбик термометра поднимется до +22 °С.
Согласно текущему прогнозу Гидрометцентра, дождливо в Белгороде будет до конца недели. Столбик термометра днём не поднимется выше +26 °С.
Прохладно и дождливо будет и 12 июля. Напомним, что в среду белгородцев ожидает дополнительный выходной.