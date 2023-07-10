Порядка 400 единиц оружия закупят для участников белгородской самообороны

Решить вопрос с вооружением белгородской самообороны планируют с помощью создания организации с лицензией на огнестрел. Как отметил Мантулин, оружие будет необходимо для «выполнения специальных задач», а для его хранения уже определили специальные комнаты. В скором времени их приведут к нормативным показателям.