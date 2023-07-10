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Порядка 400 единиц оружия закупят для участников белгородской самообороны

10 июля 2023, 09:47
Фото: 1MI
Советник губернатора Белгородской области по безопасности Олег Мантулин поблагодарил руководителя регионального Экоохотнадзора за помощь в подготовке документов по этому направлению.

Решить вопрос с вооружением белгородской самообороны планируют с помощью создания организации с лицензией на огнестрел. Как отметил Мантулин, оружие будет необходимо для «выполнения специальных задач», а для его хранения уже определили специальные комнаты. В скором времени их приведут к нормативным показателям.

Также в планах сформировать резервные батальоны и организовать обучение новобранцев.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что вопрос о вооружении отрядов территориальной самообороны прорабатывается с силовыми структурами в рамках действующего законодательства. Сейчас самооборона занимается охраной общественного порядка, помогает военнослужащим, но оружие им всё же необходимо, в том числе и на случай возможного нападения диверсантов.

В Белгородской области прорабатывают вопрос о вооружении самообороны
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#Самооборона#Тероборона#Оружие#Огнестрельное оружие#Экоохотнадзор#Спецоперация#Белгородская область#Олег мантулин#Артем Черненко
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