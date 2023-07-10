Порядка 400 единиц оружия закупят для участников белгородской самообороны

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Решить вопрос с вооружением белгородской самообороны планируют с помощью создания организации с лицензией на огнестрел. Как отметил Мантулин, оружие будет необходимо для «выполнения специальных задач», а для его хранения уже определили специальные комнаты. В скором времени их приведут к нормативным показателям.
Также в планах сформировать резервные батальоны и организовать обучение новобранцев.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что вопрос о вооружении отрядов территориальной самообороны прорабатывается с силовыми структурами в рамках действующего законодательства. Сейчас самооборона занимается охраной общественного порядка, помогает военнослужащим, но оружие им всё же необходимо, в том числе и на случай возможного нападения диверсантов.