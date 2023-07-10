Ополченцев в белгородской самообороне станет вдвое больше

Организованы и военно-полевые городки для обучения: на данный момент в Белгородской области есть также 22 полигона для учёбы, занятия ведутся на них два-четыре раза в неделю. 110 человек уже прошли дополнительную командирскую подготовку в МО, 141 человек прошёл спецподготовку в центре УФСБ.