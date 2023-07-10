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Ополченцев в белгородской самообороне станет вдвое больше

10 июля 2023, 09:57
Фото: 1MI
Как заверил советник губернатора Белгородской области по безопасности Олег Мантулин, решение увеличить число ополченцев в два раза было принято Вячеславом Гладковым «на основании анализа».

Сформировать дополнительные подразделения главы районов должны до 1 августа. Уже поставлена задача по обеспечению бойцов всем необходимым, то есть обмундированием и амуницией.

Согласно данным Мантулина, на данный момент в состав оперативного отряда по спискам входят 2 902 человек — это восемь батальонов с названиями «Сталь», «Вымпел», «Кобра», «Регион 31», «Рубеж 31», «Преображенский», «Стрелецкий» и «Бастион». Для них были подготовлены специальные шевроны:

Фото: правительство Белгородской области

Организованы и военно-полевые городки для обучения: на данный момент в Белгородской области есть также 22 полигона для учёбы, занятия ведутся на них два-четыре раза в неделю. 110 человек уже прошли дополнительную командирскую подготовку в МО, 141 человек прошёл спецподготовку в центре УФСБ.

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#Артем Черненко#Спецоперация#Территориальная самооборона#Бойцы#Ополченцы#Белгородская область#Главы районов#Амуниция#Батальоны#Шевроны#Олег мантулин
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Более 80 членов белгородской самообороны подписали контракт с Минобороны
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