Ополченцев в белгородской самообороне станет вдвое больше

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Сформировать дополнительные подразделения главы районов должны до 1 августа. Уже поставлена задача по обеспечению бойцов всем необходимым, то есть обмундированием и амуницией.
Согласно данным Мантулина, на данный момент в состав оперативного отряда по спискам входят 2 902 человек — это восемь батальонов с названиями «Сталь», «Вымпел», «Кобра», «Регион 31», «Рубеж 31», «Преображенский», «Стрелецкий» и «Бастион». Для них были подготовлены специальные шевроны:
Организованы и военно-полевые городки для обучения: на данный момент в Белгородской области есть также 22 полигона для учёбы, занятия ведутся на них два-четыре раза в неделю. 110 человек уже прошли дополнительную командирскую подготовку в МО, 141 человек прошёл спецподготовку в центре УФСБ.