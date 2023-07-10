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Posted 10 июля, 14:59

Published 10 июля, 14:59

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

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Объем перевозок контейнеров за первую половину 2023 года вырос на 12,2%

10 июля 2023, 14:59
Фото: piqsels.com
В январе — июне 2023 года в рамках сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения перевезли 3 млн 572,5 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU). Это на 12,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Так, во внутреннем сообщении было отправлено 1,4 млн ДФЭ (+12,5%).

Таким образом, число груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, увеличилось на 18,3%, превысив 2,6 миллиона ДФЭ (перевезено 37,1 миллиона тонн грузов, или +16,8%), сообщает rzd.ru. В частности, среди них:

на химикаты и соду пришлось 410,2 тысячи двадцатифутовых эквивалентов (+7,9% к объему января — июня 2022 года);

на лесные грузы пришлось 286,4 тысячи ДФЭ (+0,1%);

на машины, станки, двигатели — 220,4 тысячи (+26,7%);

на метизы — 208,1 тысячи (+13%);

на автомобили и комплектующие — 207,2 тысячи (рост в 1,9 раза);

на промышленные товары — 204,3 тысячи (+0,1%);

на бумагу — 187,6 тысячи (+4,2%);

на химические и минеральные удобрения — 135,5 тысячи (рост — в 2,8 раза);

на черные металлы — 130,2 тысячи (+11,9%);

на строительные грузы — 98,3 тысячи (+22,2%);

на прочие, в том числе сборные грузы — 84,3 тысячи (-6,7%);

на цветные металлы — 64,4 тысячи (-5,3%);

на зерно — 54 тысячи (рост в 2,4 раза);

на нефть и нефтепродукты — 47,7 тысячи (+26,7%);

на рыбу — 17 тысяч (-1,7%);

на цветную руду и серное сырье — 14,4 тысячи (-23,5%);

на мясо и масло животное — 12,9 тысячи (-0,9%);

на картофель, овощи, фрукты — 8,8 тысячи (рост в 1,5 раза);

на продукты перемола — 6,9 тысячи (+18,6%);

на остальные продовольственные товары — 146,3 тысячи (+36,3%).

В июне текущего года во всех видах сообщения осуществили перевозки 599,5 тысячи двадцатифутовых эквивалентов. Этот показатель на 16,6% превышает показатели аналогичного периода 2022 года.

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