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New Blood Big Band: молодые, громкие и безудержные на фестивале «Лампа»

10 июля 2023, 14:46
Фото: Ирина Митрофанова / Bel.ru
Сергей Долженков и New Blood Big Band в Белгороде

Оркестр New Blood Big Band завершил фестиваль «Лампа» в Белгороде

9 июля для гостей фестиваля выступил известный музыкант Сергей Долженков с оркестром New Blood Big Band.

Оркестр сформировался в 2020 году во время пандемии. Сергей Долженков писал аранжировки, а музыканты записывали свои партии каждый у себя дома. New Blood Big Band отличается и запоминается неповторимой техникой игры на духовых инструментах. New Blood в названии означает новый подход к звучанию оркестра.

— Чтобы оркестр узнавали, у него должно быть индивидуальное звучание. А для этого нужен свой репертуар. Только свой. У нас он есть. Отсюда иная подача, совершенно другой звук. Все аранжировки — наш эксклюзив.

В оркестре Долженкова играют сравнительно молодые музыканты. По словам композитора-аранжировщика, важен был не физиологический возраст, а внутреннее состояние человека.

— Я приглашаю в свой коллектив людей, близких себе по духу, по энергетике.

Сергей Долженков — композитор, аранжировщик, тромбонист, идейный вдохновитель и ведущий солист New Blood Big Band. Вместе со своим оркестром он в основном работает в джазовом направлении. А энергией для написания произведений, выступлений и развития его заряжает всё, что происходит вокруг.

— Меня вдохновляет сама жизнь: музыка, фильмы, картины, люди. Чтобы получить вдохновение, достаточно просто выйти на улицу.

Вместо 17 музыкантов в Белгород добрались 16. По словам Сергея Долженкова, один из них потерял паспорт и не смог прилететь.

— В независимости от количества человек играть тяжело всегда. Но не у вас. В Белгороде особая, творческая, атмосфера. Если тут что-то проходит, клянусь, это что-то особенное.

В Белгород тромбонист приезжает третий год подряд. И в этот раз его не испугала обстановка в городе. Однако некоторые музыканты решили не ехать. В New Blood Big Band царит демократия, так что их решение было принято спокойно.

На сцене ЦМИ оркестр исполнил шесть знаменитых джазовых произведений в аранжировке Сергея Долженкова: Red Clay Фредди Хаббарда, Butterfly Херби Хэнкока, In a Sentimental Mood Дюка Эллингтона, Enjoy the Silence Мартина Гора, Witch Hunt и Speak No Evil Уэйна Шортера. Вместе с музыкантами выступала белгородская вокалистка Ольга Синяева.

После выступления, по традиции фестиваля «Лампа», New Blood Big Band’у вручили памятную статуэтку, чтобы они увезли с собой частичку города и хранили её, и посвятили в резиденты молодёжного креативного сообщества Белгородской области.

Сергей Долженков и New Blood Big Band в БелгородеСергей Долженков и New Blood Big Band в Белгороде
Сергей Долженков и New Blood Big Band в БелгородеСергей Долженков и New Blood Big Band в Белгороде
Сергей Долженков и New Blood Big Band в БелгородеСергей Долженков и New Blood Big Band в Белгороде
Сергей Долженков и New Blood Big Band в БелгородеСергей Долженков и New Blood Big Band в Белгороде
Сергей Долженков и New Blood Big Band в БелгородеСергей Долженков и New Blood Big Band в Белгороде
Сергей Долженков и New Blood Big Band в БелгородеСергей Долженков и New Blood Big Band в Белгороде
Сергей Долженков и New Blood Big Band в БелгородеСергей Долженков и New Blood Big Band в Белгороде
Сергей Долженков и New Blood Big Band в Белгороде
Фото: Ирина Митрофанова / Bel.ru
Сергей Долженков и New Blood Big Band в Белгороде
Видео: Ирина Митрофанова / Bel.ru
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