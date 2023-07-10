New Blood Big Band: молодые, громкие и безудержные на фестивале «Лампа»

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Оркестр сформировался в 2020 году во время пандемии. Сергей Долженков писал аранжировки, а музыканты записывали свои партии каждый у себя дома. New Blood Big Band отличается и запоминается неповторимой техникой игры на духовых инструментах. New Blood в названии означает новый подход к звучанию оркестра.
— Чтобы оркестр узнавали, у него должно быть индивидуальное звучание. А для этого нужен свой репертуар. Только свой. У нас он есть. Отсюда иная подача, совершенно другой звук. Все аранжировки — наш эксклюзив.
В оркестре Долженкова играют сравнительно молодые музыканты. По словам композитора-аранжировщика, важен был не физиологический возраст, а внутреннее состояние человека.
— Я приглашаю в свой коллектив людей, близких себе по духу, по энергетике.
Сергей Долженков — композитор, аранжировщик, тромбонист, идейный вдохновитель и ведущий солист New Blood Big Band. Вместе со своим оркестром он в основном работает в джазовом направлении. А энергией для написания произведений, выступлений и развития его заряжает всё, что происходит вокруг.
— Меня вдохновляет сама жизнь: музыка, фильмы, картины, люди. Чтобы получить вдохновение, достаточно просто выйти на улицу.
Вместо 17 музыкантов в Белгород добрались 16. По словам Сергея Долженкова, один из них потерял паспорт и не смог прилететь.
— В независимости от количества человек играть тяжело всегда. Но не у вас. В Белгороде особая, творческая, атмосфера. Если тут что-то проходит, клянусь, это что-то особенное.
В Белгород тромбонист приезжает третий год подряд. И в этот раз его не испугала обстановка в городе. Однако некоторые музыканты решили не ехать. В New Blood Big Band царит демократия, так что их решение было принято спокойно.
На сцене ЦМИ оркестр исполнил шесть знаменитых джазовых произведений в аранжировке Сергея Долженкова: Red Clay Фредди Хаббарда, Butterfly Херби Хэнкока, In a Sentimental Mood Дюка Эллингтона, Enjoy the Silence Мартина Гора, Witch Hunt и Speak No Evil Уэйна Шортера. Вместе с музыкантами выступала белгородская вокалистка Ольга Синяева.
После выступления, по традиции фестиваля «Лампа», New Blood Big Band’у вручили памятную статуэтку, чтобы они увезли с собой частичку города и хранили её, и посвятили в резиденты молодёжного креативного сообщества Белгородской области.