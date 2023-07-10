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Не умереть от милоты. Как прошёл фестиваль «Моё собачье дело» в Белгороде

10 июля 2023, 07:26
Фото: Максим Бондаренко / Bel.ru
Моё собачье дело в Белгороде
9 июля в парке Победы состоялся благотворительный фестиваль «Моё собачье дело». Владельцы собак собрались, чтобы развлечь себя и своих питомцев, собрать пожертвования для шебекинских зоозащитных организаций.

Пасмурная погода не остановила организаторов и участников. Они дружно прошагали по парку во время парада пород. Мероприятие организовали при грантовой поддержке министерства по делам молодёжи.

После парада горожане отдыхали и проверяли свои знания о четвероногих друзьях в рамках викторины.

Позже прошёл конкурс костюмов владельцев и питомцев: участники разделили призовой фонд в 10 000 рублей.

Финальным средством против плохого настроения и плохой погоды стал DJ, который крутил тематические треки прямо в парке.

Как всё проходило, можно посмотреть на видео ниже:

Моё собачье дело в Белгороде
Видео: Максим Бондаренко / Bel.ru
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#Моё собачье дело#Белгород#Фестиваль#Собаки#Парк Победы#Конкурс костюмов#Общество#Эксклюзив#Максим Бондаренко#Видео
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