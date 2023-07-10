Не умереть от милоты. Как прошёл фестиваль «Моё собачье дело» в Белгороде

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Пасмурная погода не остановила организаторов и участников. Они дружно прошагали по парку во время парада пород. Мероприятие организовали при грантовой поддержке министерства по делам молодёжи.
После парада горожане отдыхали и проверяли свои знания о четвероногих друзьях в рамках викторины.
Позже прошёл конкурс костюмов владельцев и питомцев: участники разделили призовой фонд в 10 000 рублей.
Финальным средством против плохого настроения и плохой погоды стал DJ, который крутил тематические треки прямо в парке.
Как всё проходило, можно посмотреть на видео ниже: