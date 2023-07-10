«Не ожидал, что нас так встретят»: бойцы «Ахмата» — о службе в Белгородской области

«Очень воспитанные мальчики. Ведут себя очень корректно, доброжелательно. Плохого ничего не могу сказать. Спиртное они не покупают. Никаких секретов не выдают. Мы давно живём под пулями, можно сказать. Нас же это интересует. Даже то, что не должно нас интересовать. Но они очень конкретно отвечают: „Вы не беспокойтесь, вы под нашей защитой и вам бояться нечего““, — отмечает женщина.