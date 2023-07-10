«Не ожидал, что нас так встретят»: бойцы «Ахмата» — о службе в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
В сюжете RT рассказали, как белгородцы отнеслись к бойцам отряда «Ахмат», прибывшим на территорию региона для защиты госграницы от диверсантов.
«Честно, я не ожидал, что нас так встретят. Нас тут ждали даже. Люди выходили, приветствовали. В магазинах даже деньги не брали. Было очень приятно. Рады нас видеть», — поделился с журналистом один из военных.
Бойцов перебросили в Белгородскую область с Запорожской. По словам другого военнослужащего, на территории приграничного региона работается нормально. Разницы в работе фактически нет. «Приказ в любом случае выполним», — добавил боец.
Побеседовал журналист и с местными жителями. Один из них рассказал, что с защитниками из «Ахмата» не общался, но рад, что они здесь. Про бойцов высказалась также продавец магазина.
«Очень воспитанные мальчики. Ведут себя очень корректно, доброжелательно. Плохого ничего не могу сказать. Спиртное они не покупают. Никаких секретов не выдают. Мы давно живём под пулями, можно сказать. Нас же это интересует. Даже то, что не должно нас интересовать. Но они очень конкретно отвечают: „Вы не беспокойтесь, вы под нашей защитой и вам бояться нечего““, — отмечает женщина.