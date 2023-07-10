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На Стойленском ГОКе стартовали мероприятия ко Дню металлурга

10 июля 2023, 13:54
Фото: пресс-служба АО "Стойленский горно-обогатительный комбинат"
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) проходят мероприятия для сотрудников и членов их семей, приуроченные к профессиональному празднику — Дню металлурга.

С 28 июня организованы экскурсии для семей работников комбината. Гости с детьми от семи лет увидят работу техники в карьере, побывают в палеонтологическом музее, где собраны коллекции минералов и останков древних обитателей из карьера. Всего в рамках празднования Дня металлурга в июле и августе комбинат посетят более 120 человек.

1 июля стойленцы вместе с семьями поучаствовали в туристическом слете. Родители и дети преодолевали полосу препятствий: переплывали пруд на лодке, переправлялись на канатных переправах, прыгали через преграды.

5 июля для работников трех предприятий Дивизиона Руда, куда входит СГОК, Стагдок и Доломит, провели праздничную лотерею, в которой разыграли более 700 подарков.

8 июля желающие поучаствовали в спортивном забеге «Любим то, что делаем» в рамках онлайн-марафона Группы НЛМК. Забег стартовал от Мемориала Славы в районе Атаманского леса. Участники получили в подарок футболку с логотипом марафона.

11 и 13 июля в структурных подразделениях СГОКа пройдут торжественные собрания для коллективов, где стойленцам вручат награды различного уровня и подарят праздничный концерт. В эти же дни в цехах обновят стенды с портретами передовиков производства.

14 июля обновят главную Доску почета комбината с портретами 36 лучших представителей разных подразделений. Все они получат свидетельства о занесении на Доску почета и корпоративные подарки. Вечером пройдет основное торжественное собрание с вручением главных корпоративных, региональных и ведомственных наград.

15 июля работники СГОКа с семьями творчески проведут время на фестивале «Горняцкая семья». Для них будут организованы мастер-классы, активные игры, анимационные и оздоровительные программы, интенсив с психологом и арт-терапия и т. д.

Отдельную праздничную программу Стойленский ГОК подготовил для ветеранов производства. 30 июня бывшие работники побывали на экскурсии в Великомихайловском музее имени Первой Конной армии, а 13 июля для них пройдет концерт с участием местных творческих коллективов. В холле городского ДК, где пройдет концерт, организуют выставку «История в лицах».

Фото: пресс-служба АО "Стойленский горно-обогатительный комбинат"
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#Артем Черненко#Белгородская область#Общество#Сгок
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