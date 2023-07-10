На Стойленском ГОКе стартовали мероприятия ко Дню металлурга

С 28 июня организованы экскурсии для семей работников комбината. Гости с детьми от семи лет увидят работу техники в карьере, побывают в палеонтологическом музее, где собраны коллекции минералов и останков древних обитателей из карьера. Всего в рамках празднования Дня металлурга в июле и августе комбинат посетят более 120 человек.