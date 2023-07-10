Много не бывает: белгородский депутат Егоров открыл ещё одну фирму с «ДСК» в названии

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Компания ещё совсем молодая и не успела отчитаться ни о прибыли, ни о выручке. Учредили фирму 19 июня этого года, и она на 100% принадлежит Максиму Егорову.
Последний является владельцем или совладельцем значительного количества компаний в Белгороде. Список этих компаний впечатляющий и, возможно, самый большой среди депутатов Белгорода. Одной из наиболее известных компаний является АО «Домостроительная компания» (ДСК). Всего у Егорова уже пять фирм с «ДСК» в названии.
А не так давно АО «ДСК» подала в арбитражный суд два иска на мэрию Белгорода. Подробности — в нашем отдельном материале.