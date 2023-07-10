Мирный житель пострадал в результате нового обстрела Брянской области

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Брянская область вновь под огнём ВСУ. 10 июля при обстреле села Подывотье Севского района пострадал мирный житель. У него лёгкое ранение, ему уже оказали необходимую помощь.
Повреждения также получили дом и хозпостройка. На месте работают экстренные и оперативные службы.
Это уже второй обстрел за день, о котором сообщает брянский губернатор. Утром 10 июля под огнём было село Куршановичи Климовского района. При обстреле пострадали здания детсада, почты, магазина, а также два жилых дома.