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Мирный житель пострадал в результате нового обстрела Брянской области

10 июля 2023, 14:05
Фото: 1MI
У мужчины лёгкое ранение, необходимую помощь ему оказали, сообщают «Брянские новости» со ссылкой на губернатора региона Александра Богомаза. Повреждения при обстреле также получили дом и хозпостройка.
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Обстрел

Брянская область вновь под огнём ВСУ. 10 июля при обстреле села Подывотье Севского района пострадал мирный житель. У него лёгкое ранение, ему уже оказали необходимую помощь.

Повреждения также получили дом и хозпостройка. На месте работают экстренные и оперативные службы.

Это уже второй обстрел за день, о котором сообщает брянский губернатор. Утром 10 июля под огнём было село Куршановичи Климовского района. При обстреле пострадали здания детсада, почты, магазина, а также два жилых дома.

Детсад, магазин и здание почты обстреляли ВСУ в Брянской области
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#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения#Пострадавший#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Брянская область#Александр Богомаз#Инна Рогова
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