Коляску-ПВО, корабль и «Звонницу» сделали участники фестиваля в Белгороде

Илья Дорофеев, руководитель управления молодёжной политики администрации города Белгорода, обещал, что никто не останется без внимания и подарка. Однако после награждения оказалось, что одну семью забыли оценить. Дети расстроились, потому что их труд остался незамеченным. Но в конце концов им тоже вручили сертификат и подарки.