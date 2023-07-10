Коляску-ПВО, корабль и «Звонницу» сделали участники фестиваля в Белгороде

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
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Фестиваль детских колясок проводится уже 10 лет. В этом году по идее Карины Винаковой, главного специалиста отдела по работе с молодёжью в мэрии Белгорода, создали грантовый проект «Совершенно декретно» при поддержке министерства по делам молодёжи Белгородской области и управления молодёжной политики.
— Я занимаюсь развитием семейных ценностей. Интересно было совместить много фестивалей и создать один масштабный проект.
Проект «Совершенно декретно» рассчитан на полгода. Он направлен на укрепление социального статуса семьи и на развитие семейных ценностей. В его программу входят пять семейных мероприятий: фестиваль домашних животных, фестиваль детских колясок, костюмированный фестиваль кино и фантастики, ярмарка «Развал» и хаски-trail.
8 июля в рамках Дня семьи, любви и верности прошёл фестиваль детских колясок «Первый экипаж». В конкурсе участвовало около 40 семей. Все они получили сертификаты и сладкие призы.
Можно было оформить свою коляску в соответствии с тремя номинациями: «Наш веселый тарантас» — декорирование детской коляски в свободной форме; «СпецМашина» — стилизация детской коляски под машину спецслужбы; и «Кукольная коляска» — украшение кукольной коляски.
Семьи, занявшие третьи, вторые и первые места в любых номинациях, получили коробки роз из зефира, 2000 рублей и 5000 рублей соответственно, а также кубки и цветы.
Лучшие коляски отбирались по следующим критериям: активность всей семьи в выступлении, само украшение коляски, количество участников. В жюри сидело четыре человека, в том числе спонсоры мероприятия.
Обладатели «циркового шатра», семья Красюковых, заняли первое место в номинации «Наш веселый тарантас».
— Мы — семья жизнерадостная, любим праздники. Поэтому пришла мысль выступить в качестве пяти весельчаков-клоунов. В нашем цирковом шатре есть и звери, и шары для жонглирования, и лестница для акробатических номеров. Хотелось, чтобы этот конкурс позволил раскрыться творческим талантам наших сыновей. Они показывали те номера, в которых сами захотели поучаствовать. Сергей Красюков, «директор цирка-шапито».
Практически все коляски были изготовлены за несколько дней. Там были: корабль, машина ПВО, болото Царевны-лягушки, пляжный курорт, корзинка красной шапочки с пирогами, русская печь, комбайн и частичка Прохоровки — «Звонница». Многие семьи при презентации своих колясок показывали сценки из сказок, пели или танцевали.
Чтобы дети не скучали во время подведения итогов конкурса, их развлекали ведущий, диджей, самый «чудесатый» волшебник, фея мыльных пузырей, фиксик Нолик. Самые юные участники фестиваля гладили кролика, ловили белые пузыри с жидким азотом и загадывали желания под волшебной радугой. Также всем участником конкурса раздавали бесплатное мороженое, фрукты и воду.
Илья Дорофеев, руководитель управления молодёжной политики администрации города Белгорода, обещал, что никто не останется без внимания и подарка. Однако после награждения оказалось, что одну семью забыли оценить. Дети расстроились, потому что их труд остался незамеченным. Но в конце концов им тоже вручили сертификат и подарки.