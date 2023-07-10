Когда жители Шебекино без постоянной прописки получат выплаты?

Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
Шебекинцев, покинувших свои дома и квартиры из-за обстрелов, но не имеющих там прописки, продолжают волновать вопросы выплат. Эти жители также как шебекинцы с пропиской покинули свои дома и были вынуждены бросить работу, которая у них была в округе.
Чтобы выяснить, когда шебекинцы без прописки всё-таки смогут получить выплаты в 10 тысяч рублей, положенные от государства, они задали вопрос губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову.
К главе региона в прямом эфире обратились сразу несколько жителей. Одна из них сообщила, что сможет доказать проживание в Шебекино: есть выписка из больницы и документы об обучении в автошколе. Однако губернатор объяснил, что эти документы будут недостаточными, для выплат необходима прописка в Шебекинском округе.
Выглядит как шантаж, прошу прощения. По закону выплаты без постоянной прописки вам не положены. Исключение: если найдутся те, кто предоставит доказательства того, что вы там проживали. Если вы арендовали квартиру, то необходим договор аренды, если работали — справка с места работы или выписка из трудовой книжки. Если основания есть, то помогать обязательно будем.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области