Когда жители Шебекино без постоянной прописки получат выплаты?

К главе региона в прямом эфире обратились сразу несколько жителей. Одна из них сообщила, что сможет доказать проживание в Шебекино: есть выписка из больницы и документы об обучении в автошколе. Однако губернатор объяснил, что эти документы будут недостаточными, для выплат необходима прописка в Шебекинском округе.