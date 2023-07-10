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Posted Сегодня, 18:05

Published Сегодня, 18:05

Modified Сегодня, 18:07

Updated Сегодня, 18:07

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Когда жители Шебекино без постоянной прописки получат выплаты?

10 июля 2023, 18:05
Фото: 1MI
В прямом эфире глава региона объяснил, почему жители Шебекинского округа, не имеющие постоянной прописки, не получат выплаты.
Сюжет
Выплаты

Шебекинцев, покинувших свои дома и квартиры из-за обстрелов, но не имеющих там прописки, продолжают волновать вопросы выплат. Эти жители также как шебекинцы с пропиской покинули свои дома и были вынуждены бросить работу, которая у них была в округе.

Чтобы выяснить, когда шебекинцы без прописки всё-таки смогут получить выплаты в 10 тысяч рублей, положенные от государства, они задали вопрос губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову.

К главе региона в прямом эфире обратились сразу несколько жителей. Одна из них сообщила, что сможет доказать проживание в Шебекино: есть выписка из больницы и документы об обучении в автошколе. Однако губернатор объяснил, что эти документы будут недостаточными, для выплат необходима прописка в Шебекинском округе.

Выглядит как шантаж, прошу прощения. По закону выплаты без постоянной прописки вам не положены. Исключение: если найдутся те, кто предоставит доказательства того, что вы там проживали. Если вы арендовали квартиру, то необходим договор аренды, если работали — справка с места работы или выписка из трудовой книжки. Если основания есть, то помогать обязательно будем.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Приграничье#Выплаты#Шебекинцы#Общество#СВО#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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