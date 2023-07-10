КМСП: Офсетные договоры развивают импортозамещение

Офсетные договоры дают возможность малому или среднему предприятию инвестировать собственные или заемные средства в свое действующее или новое производство, при этом заказчик обязуется в течение нескольких лет приобретать у него продукцию или услуги в определенном объеме. Оператором программы выступает Корпорация МСП.