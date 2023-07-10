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КМСП: Офсетные договоры развивают импортозамещение

10 июля 2023, 07:26
Фото: 1MI
Объем инвестиций малого и среднего предпринимательства в развитие своих производств, предусмотренный офсетными договорами, превысил 960 млн рублей. При этом сумма первых четырех офсетных договоров, заключенных с МСП-поставщиками и госкомпаниями, составила 3,1 млрд рублей.

Примечательно, что часть этих средств бизнес привлек в рамках реализации льготных программ кредитования Правительства РФ и Корпорации МСП, пишет ТАСС.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, одновременно малый и средний бизнес получил дополнительный стимул инвестировать в развитие своего производства, при этом имея долгосрочные контракты и понятные горизонты планирования.

«Благодаря „офсетам“ госкомпании могут рассчитывать на долгосрочные поставки необходимой им отечественной продукции нужного качества и в требуемых объемах», — добавил Исаевич.

В настоящее время крупнейший офсетный договор с МСП-поставщиком заключила группа «Интер РАО». Сумма договора составляет 2,4 млрд рублей. Соглашение предусматривает производство и поставку огнестойкого турбинного масла. Производство будет находиться в Тульской области и полностью заменит продукцию из США и Великобритании.

Пятилетний офсетный договор на поставку бурильных труб заключила компания «Росгео». Условия договора предусматривают поставку продукции, которая ранее поступала из Швеции, Канады и Китая. Выпускать продукцию будут в Оренбургской области.

Компания «РЖД» заключила офсетный договор на два года. Сумма договора, предусматривающего поставку средств малой механизации, — 99,5 млн рублей. Производственные мощности располагаются в Челябинской области.

ООО «Автодор — Платные Дороги» заключило первый офсетный договор на сумму 120 млн рублей. Предприятие намерено организовать в Московской области производство импортозамещенных транспондеров для бесконтактной оплаты проезда по платным дорогам.

Вместе с тем при участии Корпорации МСП утверждено 10 таких программ, при этом их планируют запустить еще около 20 заказчиков. Через цифровую платформу МСП.РФ уже поступило свыше 130 заявок на участие в «выращивании».

Изменения, давшие старт реализации программ «выращивания» и уточнившие возможность заключения офсетных договоров в рамках 223-ФЗ, вступили в силу 12 ноября 2022 года. Их инициатором стало Минэкономразвития.

Офсетные договоры дают возможность малому или среднему предприятию инвестировать собственные или заемные средства в свое действующее или новое производство, при этом заказчик обязуется в течение нескольких лет приобретать у него продукцию или услуги в определенном объеме. Оператором программы выступает Корпорация МСП.

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