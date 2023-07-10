«Интеррос» и VK инвестируют в развитие «Точки»

На вопрос «Почему топ-менеджмент не отдал банк „в одни руки“ какого-нибудь мажоритария, а привлёк консорциум инвесторов для выкупа АО „Точка“?» генеральный директор «Точки» Андрей Завадских ответил: «В преддверии торгов мы встречались с потенциальными акционерами, и стало понятно, что ни с одним из них мы не сходимся ни в мировоззрении, ни во взглядах на перспективы развития „Точки“.