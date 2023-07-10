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«Интеррос» и VK инвестируют в развитие «Точки»

10 июля 2023, 17:23
Фото: 1MI
10 июля банк непрофильных активов «Траст» продал 90,01% акций сервиса для предпринимателей АО «Точка» команде топ-менеджеров совместно с консорциумом инвесторов. Сумма сделки составила 41,5 млрд рублей.

Как информирует newizv.ru, при этом «Точка» не просто сохранила свою «технологическую ДНК», но и получила нацеленных на развитие финтеха партнеров.

Издание отмечает, что в состав консорциума инвесторов вошел и «Интеррос» Владимира Потанина. Более того, интерес к участию в консорциуме проявили некоторые технологические компании, в частности VK. Об этом говорится в пресс-релизе «Точки».

О долях новых инвесторов не сообщается, но роль мажоритарного инвестора в консорциуме свободна, что дает «Точке» достаточно свободы для развития бизнеса и гарантирует сохранность культуры и команды сервиса.

На вопрос «Почему топ-менеджмент не отдал банк „в одни руки“ какого-нибудь мажоритария, а привлёк консорциум инвесторов для выкупа АО „Точка“?» генеральный директор «Точки» Андрей Завадских ответил: «В преддверии торгов мы встречались с потенциальными акционерами, и стало понятно, что ни с одним из них мы не сходимся ни в мировоззрении, ни во взглядах на перспективы развития „Точки“.

По его словам, «Точка» не только банк, но и целая экосистема небанковских сервисов, которые созданы, чтобы делать мир удобным для бизнеса, и принципиальное значение имело сохранение «существующей ДНК».

В «Интерросе» сообщили, что команда «Точки», которая стояла у ее истоков, продолжит управлять бизнесом. Другими словами, ни один из инвесторов, даже «Интеррос», не будет обладать контролем в компании.

«Во всех случаях нас интересует не акционерный контроль, а возможности для инвестиций в уникальные технологии. Участие „Интерроса“ в качестве долгосрочного финансового инвестора обеспечит „Точке“ устойчивость, необходимую для успешной реализации ее стратегии развития, — рассказал генеральный директор „Интерроса“ Сергей Батехин. — А отсутствие контроля со стороны кого-либо из потенциальных инвесторов гарантирует гибкость её бизнес-модели и широкие возможности для партнерства».

По мнению ряда финансовых аналитиков, сделка с «Точкой» является нетипичной, но в духе нового времени — «вдумчиво и на перспективу». Ранее отмечалось, что банк «Траст» получил несколько заявок от семи участников. В их числе Росбанк, Альфа-Банк, Уралсиб, Совкомбанк, «Яндекс», Qiwi.

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