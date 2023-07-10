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Гладков: Ситуация на рынке труда сложная, но достаточно стабильная

10 июля 2023, 13:43
Фото: 1MI

Вячеслав Гладков высказался о состоянии рынка труда в Белгородской области

Уровень безработицы в регионе составил в текущем году 0,38%. Сейчас в области для работы в различных сферах экономики требуется 25 тыс. человек.

В настоящий момент в регионе проживает 1,536 млн человек, сообщает пресс-служба правительства области. Уровень регистрируемой безработицы в текущем году снизился до 0,38% с 0,42% прошлого года. Среднероссийский уровень составляет 0,7%. Известно, что уровень безработицы в области в соответствии с критериями Международной организации труда составляет 3,6%.

Коэффициент напряжённости на рынке труда области составляет 0,15%. В среднем на одного безработного белгородца приходится порядка шести вакансий. В настоящий момент в регионе требуется почти 25 тыс. работников, больше 9 тыс. из которых — на сезонные вакансии (к примеру, для трудоустройства подростков в летний период).

В основном работники необходимы в сферу добычи полезных ископаемых, обрабатывающего производства, сельского и лесного хозяйства, строительства. В этих же отраслях наблюдается наибольший рост средней зарплаты. В Белгородской области среднесписочная численность сотрудников на крупных промышленных предприятиях снизилась в 2023 году до 52 024 человек с 53 523 в 2022 году. Сейчас на промышленных предприятиях области открыты 4332 вакансии.

Вячеслав Гладков поручил регулярно мониторить рынок труда в муниципалитетах и отдельных сферах экономики. Также глава региона подчеркнул, что в первую очередь важно то, какие решения принимаются для стабилизации ситуации.

Мы фиксируем, что ситуация на рынке труда сложная, но достаточно стабильная. <…> Вызовы будут всегда, и очень важно, как власть на них реагирует.
Вячеслав Гладков
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