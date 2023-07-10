Гладков: Ситуация на рынке труда сложная, но достаточно стабильная

В основном работники необходимы в сферу добычи полезных ископаемых, обрабатывающего производства, сельского и лесного хозяйства, строительства. В этих же отраслях наблюдается наибольший рост средней зарплаты. В Белгородской области среднесписочная численность сотрудников на крупных промышленных предприятиях снизилась в 2023 году до 52 024 человек с 53 523 в 2022 году. Сейчас на промышленных предприятиях области открыты 4332 вакансии.