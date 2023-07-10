Девушек, сбежавших из Шебекино, преследуют коллекторы из-за долгов

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
Как рассказала Юлия журналистам RT, микрозаём она взяла на день рождения дочери, чтобы та смогла почувствовать праздник. Однако платить потом оказалось нечем — пришлось брать новый заём. Так долг и увеличился.
Кредитные организации не захотели заморозить платежи, даже когда узнали, что девушки Юлия и Ольга сбежали из-под обстрелов Шебекинского округа. Белгородки также добавили, что найти работу в Белгороде трудно, а зарплаты — маленькие, на выплаты по займам их не хватит, потому что большая часть уходит на съёмное жильё.
Коллекторы тем временем продолжают им угрожать: говорят, что их имущество опишут, а органы опеки заберут их детей.