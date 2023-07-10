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Девушек, сбежавших из Шебекино, преследуют коллекторы из-за долгов

10 июля 2023, 16:40
Фото: 1MI
По словам белгородок, им угрожают органами опеки. С сёстрами поговорили журналисты RT.

Как рассказала Юлия журналистам RT, микрозаём она взяла на день рождения дочери, чтобы та смогла почувствовать праздник. Однако платить потом оказалось нечем — пришлось брать новый заём. Так долг и увеличился.

Кредитные организации не захотели заморозить платежи, даже когда узнали, что девушки Юлия и Ольга сбежали из-под обстрелов Шебекинского округа. Белгородки также добавили, что найти работу в Белгороде трудно, а зарплаты — маленькие, на выплаты по займам их не хватит, потому что большая часть уходит на съёмное жильё.

Коллекторы тем временем продолжают им угрожать: говорят, что их имущество опишут, а органы опеки заберут их детей.

Видео: 1MI
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#Александра Склярова#Коллекторы#Микрозайм#Происшествия#Шебекинцы#Шебекинский горокруг#Белгородская область#Видео
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