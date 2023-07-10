Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:40

Published Сегодня, 08:40

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

Изображение материала

Детсад, магазин и здание почты обстреляли ВСУ в Брянской области

10 июля 2023, 08:40
Фото: Bel.ru
Под огнём был Климовский район. В результате обстрела также пострадали два жилых дома, сообщил брянский губернатор Александр Богомаз.
Сюжет
Обстрел

ВСУ 10 июля обстреляли Брянскую область. Под огнём было село Куршановичи Климовского района.

В результате обстрела пострадали детсад, магазин, здание почты. Есть повреждения в двух жилых домах.

Пострадавших среди мирных жителей, по словам губернатора Александра Богомаза, нет.

Сегодня ВСУ также обстреляли Тёткино и Елизаветовку в Курской области. В первом населённом пункте пострадало около десяти домов.

В то же время в Белгородской области накануне ВСУ атаковали четыре района. Обошлось без серьёзных разрушений.

Около десяти домов пострадало при обстреле курского приграничья
Узнать подробнее
Читайте также:
БПЛА атаковал хутор в Белгородской области. Под обстрелами были ещё несколько сёлДва пострадавших из-за обстрела Белгорода дома не могут восстановить из-за погодыМитрополит Иоанн провёл богослужение в Шебекино после обстрела «Градами»
#Инна Рогова#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения#Детсад#Почта#Магазин#Дома#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Брянская область#Курская область#Белгородская область#Александр Богомаз
Подпишитесь
Более 80 членов белгородской самообороны подписали контракт с Минобороны
Сегодня, 09:31
Не умереть от милоты. Как прошёл фестиваль «Моё собачье дело» в Белгороде
Сегодня, 07:26
В Белгородэнерго подвели итоги проекта «Экотранспорт»: лидирует электромобиль
Сегодня, 11:29
Давно не в Шебекино, но хотят денег: заявки на выплаты подают и уже не местные жители
Сегодня, 07:25
БПЛА атаковал хутор в Белгородской области. Под обстрелами были ещё несколько сёл
Сегодня, 08:25
Белгородская область оказалась в аутсайдерах по развитию ипотеки
Сегодня, 12:54