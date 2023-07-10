Детсад, магазин и здание почты обстреляли ВСУ в Брянской области

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:42
ВСУ 10 июля обстреляли Брянскую область. Под огнём было село Куршановичи Климовского района.
В результате обстрела пострадали детсад, магазин, здание почты. Есть повреждения в двух жилых домах.
Пострадавших среди мирных жителей, по словам губернатора Александра Богомаза, нет.
Сегодня ВСУ также обстреляли Тёткино и Елизаветовку в Курской области. В первом населённом пункте пострадало около десяти домов.
В то же время в Белгородской области накануне ВСУ атаковали четыре района. Обошлось без серьёзных разрушений.