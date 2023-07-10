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Давно не в Шебекино, но хотят денег: заявки на выплаты подают и уже не местные жители

10 июля 2023, 07:25
Фото: 1MI

Шебекинцы, переехавшие из города несколько лет назад, единоразовые выплаты не получат

Об этом сообщил во время оперсовещания губернатор Вячеслав Гладков.

По словам Вячеслава Гладкова, поступают заявления на единоразовую выплату от жителей, которые уехали из Шебекино несколько лет назад. В таких случаях, подчеркнул губернатор, выплата производиться не будет.

Это уже немного другая история, это уже не вопрос справедливости, а желание получить дополнительный доход. При всём уважении к жителям, у нас другая задача — оказать помощь жителям, которые оказались в сложной ситуации.
Вячеслав Гладков

Также губернатор поручил дать ответ на все заявления от шебекинцев по выплатам.

Напомним, что выплаты в 10 тыс. получили уже 59 тыс. человек, а по 50 тыс. рублей — 52 тысячи.

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#Алина Харина#Приграничье#Единовременная выплата#Общество#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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