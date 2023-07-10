Давно не в Шебекино, но хотят денег: заявки на выплаты подают и уже не местные жители

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
По словам Вячеслава Гладкова, поступают заявления на единоразовую выплату от жителей, которые уехали из Шебекино несколько лет назад. В таких случаях, подчеркнул губернатор, выплата производиться не будет.
Это уже немного другая история, это уже не вопрос справедливости, а желание получить дополнительный доход. При всём уважении к жителям, у нас другая задача — оказать помощь жителям, которые оказались в сложной ситуации.
Вячеслав Гладков
Также губернатор поручил дать ответ на все заявления от шебекинцев по выплатам.
Напомним, что выплаты в 10 тыс. получили уже 59 тыс. человек, а по 50 тыс. рублей — 52 тысячи.