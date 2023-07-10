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Четверо мужчин утонули за неделю в Белгородской области

10 июля 2023, 10:20
Фото: 1MI
Один мужчина ушёл собирать ряску, второй отправился купаться, будучи нетрезвым. Для ещё одного жителя региона трагедией закончилась рыбалка. Обстоятельства смерти четвёртого мужчины выясняются, сообщили в пресс-службе МЧС.

За неделю в Белгородской области утонули четыре человека. Трагедии произошли в Чернянском, Прохоровском и Вейделевском районах, а также в Губкине.

В Чернянке погиб мужчина 1949 года рождения. 4 июля он отправился собирать ряску на реке Оскол. В процессе ему стало плохо, он погрузился в воду и утонул.

7 июля трагедия произошла в Андреевке Прохоровского района. В тот день компания отдыхала у пруда. Один из её участников ушёл купаться и на берег так и не вернулся. По словам очевидцев, мужчина мог быть нетрезв.

На следующий день ещё один человек утонул в Губкине на реке Осколец. Он тоже отдыхал в компании. Спустя время губкинцы обратили внимание, что телефон и вещи мужчины лежат на берегу, а его самого нет. Позже из водоёма достали его тело.

В тот же день в Вейделевке на пруду во время рыбалки утонул мужчина 1991 года рождения. Он ловил рыбу с самодельного плота.

В то же время 7 и 8 июля в Белгороде удалось спасти двоих детей.

Стало известно, сколько человек погибло в белгородских водоёмах с начала года
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#Инна Рогова#Утонули#Происшествия#Белгородская область#Губкин#Прохоровский район#Чернянка#Вейделевка
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