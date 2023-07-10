Четверо мужчин утонули за неделю в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
За неделю в Белгородской области утонули четыре человека. Трагедии произошли в Чернянском, Прохоровском и Вейделевском районах, а также в Губкине.
В Чернянке погиб мужчина 1949 года рождения. 4 июля он отправился собирать ряску на реке Оскол. В процессе ему стало плохо, он погрузился в воду и утонул.
7 июля трагедия произошла в Андреевке Прохоровского района. В тот день компания отдыхала у пруда. Один из её участников ушёл купаться и на берег так и не вернулся. По словам очевидцев, мужчина мог быть нетрезв.
На следующий день ещё один человек утонул в Губкине на реке Осколец. Он тоже отдыхал в компании. Спустя время губкинцы обратили внимание, что телефон и вещи мужчины лежат на берегу, а его самого нет. Позже из водоёма достали его тело.
В тот же день в Вейделевке на пруду во время рыбалки утонул мужчина 1991 года рождения. Он ловил рыбу с самодельного плота.
В то же время 7 и 8 июля в Белгороде удалось спасти двоих детей.