Более 80 членов белгородской самообороны подписали контракт с Минобороны

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Как сообщил Олег Мантулин, за год около 80 членов самообороны, проходивших подготовку на первоначальном этапе, подписали затем контракт с Минобороны и другими подразделениями.
Они отправились выполнять специальные задачи в специальной военной операции.
Олег Мантулин
Советник губернатора также отметил, что многих участников самообороны поощрили наградами за профессионализм и мужество, проявленные при выполнении задач. Ранее о планах наградить белгородцев из отрядов самообороны сообщал и губернатор Вячеслав Гладков: с таким предложением к нему обратились местные жители.