Более 80 членов белгородской самообороны подписали контракт с Минобороны

Советник губернатора также отметил, что многих участников самообороны поощрили наградами за профессионализм и мужество, проявленные при выполнении задач. Ранее о планах наградить белгородцев из отрядов самообороны сообщал и губернатор Вячеслав Гладков: с таким предложением к нему обратились местные жители.