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Более 80 членов белгородской самообороны подписали контракт с Минобороны

10 июля 2023, 09:31
Фото: 1MI
Военный парад, архивное фото
Цифрами во время оперативного совещания с правительством Белгородской области поделился советник губернатора по безопасности Олег Мантулин.

Как сообщил Олег Мантулин, за год около 80 членов самообороны, проходивших подготовку на первоначальном этапе, подписали затем контракт с Минобороны и другими подразделениями.

Они отправились выполнять специальные задачи в специальной военной операции.
Олег Мантулин

Советник губернатора также отметил, что многих участников самообороны поощрили наградами за профессионализм и мужество, проявленные при выполнении задач. Ранее о планах наградить белгородцев из отрядов самообороны сообщал и губернатор Вячеслав Гладков: с таким предложением к нему обратились местные жители.

В Белгородском районе в самообороне состоит порядка 500 человек
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#Артем Черненко#Контракт#Спецоперация#Белгородская область#Олег мантулин#Территориальная самооборона#Самооборона#Минобороны
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