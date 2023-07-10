БИК и Фонда поддержки ИЖС принял активное участие в акции «Волна памяти»

«В этот день мы особенно остро осознаем величие подвига тех, кто сражался за наше будущее, — отметил заместитель исполнительного директора по продажам БИК, Даниил Марковских. — Мы с гордостью отдаем дань уважения нашим героям и обязуемся продолжать работу по сохранению и увековечиванию их подвига». Участие в акции «Волна памяти» — это не только способ почтить память о подвиге нашего народа, но и возможность подтвердить нашу приверженность и уважение к истории нашей страны. Мы, как организация, чувствуем себя частью этого важного процесса и обязуемся продолжать вкладывать усилия в сохранение памяти о героях нашей Родины.