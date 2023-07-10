Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 июля 2023,, 11:16

Published 10 июля 2023,, 11:16

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

БИК и Фонда поддержки ИЖС принял активное участие в акции «Волна памяти»

БИК и Фонда поддержки ИЖС принял активное участие в акции «Волна памяти»

10 июля 2023, 11:16
В нашем обществе есть даты, которые объединяют нас и напоминают о нашей общей истории и ценностях. Одной из таких дат является 9 мая — День Победы.

Сегодня, наш коллектив БИК и Фонда поддержки ИЖС принял активное участие в акции «Волна памяти», которая проводится по всей стране. С чувством глубокого уважения и благодарности, мы посетили мемориальный комплекс «Вечный огонь» на Соборной площади и возложили цветы в знак памяти и признательности нашим героям, отстоявшим свободу и независимость нашей страны во время Великой Отечественной войны.

«В этот день мы особенно остро осознаем величие подвига тех, кто сражался за наше будущее, — отметил заместитель исполнительного директора по продажам БИК, Даниил Марковских. — Мы с гордостью отдаем дань уважения нашим героям и обязуемся продолжать работу по сохранению и увековечиванию их подвига». Участие в акции «Волна памяти» — это не только способ почтить память о подвиге нашего народа, но и возможность подтвердить нашу приверженность и уважение к истории нашей страны. Мы, как организация, чувствуем себя частью этого важного процесса и обязуемся продолжать вкладывать усилия в сохранение памяти о героях нашей Родины.

#Белгородская область#Артем Черненко
Подпишитесь
Мирный житель ранен в результате атаки беспилотника в Белгородской области
Сегодня, 13:58
В Кремле ответили, планирует ли Путин приехать в Белгород
Сегодня, 10:10
Атаковали хакеры? Около 30 тысяч белгородцев три дня сидят без интернета
Сегодня, 12:46
Злая шутка или провокация? «Свастика» на детской площадке возмутила белгородцев
Сегодня, 14:05
Пройти без хруста стекла невозможно: вид бульвара Юности после атаки Белгорода ночью
Сегодня, 13:07
ВСУ атаковали инфраструктурный объект под Белгородом, произошёл пожар
Сегодня, 14:09
"