Posted 10 июля 2023,, 11:16
Published 10 июля 2023,, 11:16
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Сегодня, наш коллектив БИК и Фонда поддержки ИЖС принял активное участие в акции «Волна памяти», которая проводится по всей стране. С чувством глубокого уважения и благодарности, мы посетили мемориальный комплекс «Вечный огонь» на Соборной площади и возложили цветы в знак памяти и признательности нашим героям, отстоявшим свободу и независимость нашей страны во время Великой Отечественной войны.
«В этот день мы особенно остро осознаем величие подвига тех, кто сражался за наше будущее, — отметил заместитель исполнительного директора по продажам БИК, Даниил Марковских. — Мы с гордостью отдаем дань уважения нашим героям и обязуемся продолжать работу по сохранению и увековечиванию их подвига». Участие в акции «Волна памяти» — это не только способ почтить память о подвиге нашего народа, но и возможность подтвердить нашу приверженность и уважение к истории нашей страны. Мы, как организация, чувствуем себя частью этого важного процесса и обязуемся продолжать вкладывать усилия в сохранение памяти о героях нашей Родины.