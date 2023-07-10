Белгородцы смогут принять участие в праздничном автопробеге

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
Как сообщили в пресс-службе администрации Старооскольского городского округа, завтра, 11 июля, в 10:00 начнётся автопробег, посвящённый 80-летию Прохоровского танкового сражения. Стартовать автомобилисты будут от парковки автошколы ДОСААФ: на улице Мира, 4.
Все желающие принять участие в автопробеге белгородцы проедут по следующему маршруту: стадион «Труд» — ул. Хмелёва — ул. 1-й Конной Армии — пр-т А. Угарова — пр-т Победы — ул. Прядченко — пр-т Комсомольский — пр-т Губкина — мемориальный комплекс «Атаманский лес».
Напомним, что с 2020 года 12 июля в Белгородской области отмечается День Прохоровского поля. В этом году из-за сложной оперативной обстановки мероприятия устраивать не будут.