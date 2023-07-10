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Белгородскую область посчитали перспективной для развития санаторно-курортной отрасли

10 июля 2023, 14:36
Фото: 1MI
Портал «Санатории России» составил рейтинг самых перспективных регионов для инвестирования в строительство санаториев. Белгородская область заняла 26-ю строчку.
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Информационный портал «Санатории России» опубликовал топ-50 регионов по перспективности развития санаторно-курортной отрасли. Первые строчки рейтинга заняли очевидные регионы, пользующиеся большой популярностью у россиян. Первое место досталось Краснодарскому краю, второе — Республике Крым, на третьей строчке топа — Ставропольский край. На четвёртом месте рейтинга оказалось Подмосковье, а на пятом — Самарская область.

Белгородскую область тоже посчитали перспективной для развития санаторно-курортной отрасли. Она заняла 26-ю строчку рейтинга. На одну строчку выше расположилась соседняя Воронежская область — она на 25-м месте.

Эксперты отмечают, что крупные инвесторы рассматривают санаторно-курортную отрасль как перспективное направление для вложения средств. Высокий спрос на услуги здравниц и готовность правительства способствовать развитию сферы подтверждают её неочевидную значимость.

Ранее сообщалось, что Белгородская область вошла в топ-10 регионов ЦФО по числу отдохнувших в санаториях. На 1000 жителей региона пришлось 14 человек, отдыхавших в санаториях в прошлом году.

Белгородская область вошла в топ-10 регионов ЦФО по числу отдохнувших в санаториях
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#Таисия Некрасова#Санатории#Инвестирование#Общество#Экономика#Топ-50#Рейтинг#Белгородская область
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