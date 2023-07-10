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Белгородская область оказалась в аутсайдерах по развитию ипотеки

10 июля 2023, 12:54
Фото: 1MI
Регион расположился ближе к концу рейтинга. Статистику по жилищным кредитам опубликовало РИА «Новости».
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Ипотека

Белгородская область оказалась на 75-м месте в рейтинге развития ипотеки. Ниже позиции среди регионов Центрального Черноземья только у Липецкой и Тамбовской областей.

Как следует из рейтинга, количество ипотечных кредитов за последний год на 1 тыс. человек экономически активного населения в Белгородской области составляет всего 15,3. Прирост числа таких займов за январь–май 2023 года относительно того же периода прошлого года равняется 42,9%. При этом средний размер ипотеки в регионе за первые пять месяцев текущего года превышает 3,3 млн рублей. Доля просроченной задолженности на июнь 2023 года — 0,35%.

Добавим, что все регионы Центрального Черноземья оказались во второй половине рейтинга. Количество ипотечных кредитов в Воронежской области составляет 17,5 на 1 тыс. человек населения, а прирост за январь–май — 22,9%. В соседней Курской области эти показатели равняются 16,4 на 1 тыс. и 46%.

Тамбовская и Липецкая области и вовсе оказались в рейтинге ниже Белгородской. На 1 тыс. человек экономически активных жителей в первом регионе приходится 14,8 ипотечных кредита, во втором — 14,4. Прирост при этом — 40,6% и 46,4% соответственно.

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#Белгородская область#Центральное черноземье#Ипотека#Экономика#Рейтинг#Регионы#Ипотечный кредит#Наталья Корявых
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