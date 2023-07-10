Белгородская область оказалась в аутсайдерах по развитию ипотеки

Как следует из рейтинга, количество ипотечных кредитов за последний год на 1 тыс. человек экономически активного населения в Белгородской области составляет всего 15,3. Прирост числа таких займов за январь–май 2023 года относительно того же периода прошлого года равняется 42,9%. При этом средний размер ипотеки в регионе за первые пять месяцев текущего года превышает 3,3 млн рублей. Доля просроченной задолженности на июнь 2023 года — 0,35%.