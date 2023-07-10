Белгородская область оказалась в аутсайдерах по развитию ипотеки

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Белгородская область оказалась на 75-м месте в рейтинге развития ипотеки. Ниже позиции среди регионов Центрального Черноземья только у Липецкой и Тамбовской областей.
Как следует из рейтинга, количество ипотечных кредитов за последний год на 1 тыс. человек экономически активного населения в Белгородской области составляет всего 15,3. Прирост числа таких займов за январь–май 2023 года относительно того же периода прошлого года равняется 42,9%. При этом средний размер ипотеки в регионе за первые пять месяцев текущего года превышает 3,3 млн рублей. Доля просроченной задолженности на июнь 2023 года — 0,35%.
Добавим, что все регионы Центрального Черноземья оказались во второй половине рейтинга. Количество ипотечных кредитов в Воронежской области составляет 17,5 на 1 тыс. человек населения, а прирост за январь–май — 22,9%. В соседней Курской области эти показатели равняются 16,4 на 1 тыс. и 46%.
Тамбовская и Липецкая области и вовсе оказались в рейтинге ниже Белгородской. На 1 тыс. человек экономически активных жителей в первом регионе приходится 14,8 ипотечных кредита, во втором — 14,4. Прирост при этом — 40,6% и 46,4% соответственно.