Белгородец из компании «Трансюжстрой» участвует в конкурсе «Лидеры России»

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
На данный момент Николай Вовкодав занимает должность руководителя проекта ООО «Специализированный застройщик „Трансюжстрой“». В его обязанности входит своевременный ввод объектов в эксплуатацию, обеспечение ритмичного хода строительства, а также контроль за выполнением плана. В подчинении у Вовкодава находятся порядка 30 человек.
Николай Вовкодав руководил строительством следующих объектов:
Коллеги и руководители Николая Вовкодава отмечают, что он владеет управленческими навыками, стремится к достижению целей, проявляет профессионализм и имеет глубокие знания в своей области.
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