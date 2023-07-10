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Белгородец из компании «Трансюжстрой» участвует в конкурсе «Лидеры России»

10 июля 2023, 13:36
Николай Вовкодав работает в группе компаний «Трансюжстрой» с 2002 года — уже 17 лет. В этом году белгородец принимает участие в конкурсе «Лидеры России». Всего же на конкурс подали 160 тыс. заявок из всех российских регионов и 89 стран мира, а в полуфинал вышли 300 человек.

На данный момент Николай Вовкодав занимает должность руководителя проекта ООО «Специализированный застройщик „Трансюжстрой“». В его обязанности входит своевременный ввод объектов в эксплуатацию, обеспечение ритмичного хода строительства, а также контроль за выполнением плана. В подчинении у Вовкодава находятся порядка 30 человек.

Николай Вовкодав руководил строительством следующих объектов:

  • приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального назначения «Административное здание» в Белгороде (2023 год)
  • центр управления сетями ПАО «МРСК-Центра» Белгорода (2020 год)
  • остановочный комплекс по титулу «Организация железнодорожного сообщения Сочи Адлер-аэропорт „Сочи“» (2012 год)
  • здание вокзала Сочи, пассажирские терминалы станций Догомыс, Сочи, Мцеста, Хоста, (также занимался реконструкцией терминалов и их адаптацией для инвалидов) (2012 год)
  • православная часовня в честь собора новомучеников и исповедников Российских, за Христа пострадавших в Сочи (2011 год)
  • завод по производству железобетонных шпал «Белшпала» (2009 год)
    завод по производству газобетонных блоков «Аэробел» (2008 год)

Коллеги и руководители Николая Вовкодава отмечают, что он владеет управленческими навыками, стремится к достижению целей, проявляет профессионализм и имеет глубокие знания в своей области.

«Лидеры России» — открытый конкурс для руководителей нового поколения, который предоставляет возможность получить финансовую поддержку на развитие своих инициатив и вступить в престижное сообщество опытных менеджеров страны. Участниками могут стать руководители в возрасте до 55 лет из России и других стран. Главным призом конкурса является грант в размере 1 млн рублей. Победитель сможет потратить его на образование, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, карьерные консультации и сопровождение.

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