Жалобы на цены, тараканов и обрушение стены дома в Белгороде: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Белгородцы снова недовольны стоимостью лука и других овощей. Жалобы от людей появились в комментариях на странице губернатора Вячеслава Гладкова. По словам одной из обратившихся женщин, лук в «Ленте» якобы стоит 179 рублей. Помидоры в сетевых магазинах и того дороже — 200 рублей, а картофель в овощных лавках — 80 рублей.
На обращение белгородки отреагировал мэр Валентин Демидов. Он поблагодарил её за предоставленную информацию и сообщил, что в ближайшие дни отправят специалистов для проверки. Хотя некоторых жителей региона жалобы удивили. В частности, как утверждает жительница Старого Оскола, у них цены на овощи ниже.
На тараканов, антисанитарию и ужасные условия жалуются белгородцы в летней IT-школе для детей. Подростков поселили в общежитие на базе Старооскольского индустриального колледжа, где нет необходимых условий для проживания. Жаловались люди не только на тараканов, но и устройство детей в целом. У них нет нормального доступа к воде, нет тумбочек в комнатах — только кровати и шкафы.
На проблему отреагировал министр образования региона Андрей Милёхин. По его словам, поселить детей на других площадках затруднительно, поскольку их занимают переселенцы из приграничных районов. Однако вопрос пообещали решить. Ответственных лиц также накажут, утверждал министр.
В доме на улице Чумичова, 33а ещё 2-3 месяца назад обрушилась стена, однако к её ремонту никто не приступил. На момент обрушения участок оградили, а кирпичи с тротуара оперативно убрали. Но проблема так и не решилась. Более того, кирпичи отваливаются дальше из-за непогоды.
Спустя всего несколько дней после того, как стена начала рушиться, загораживающая лента порвалась, а спустя время убрали и саму загородку. Мужчина, который рассказал о ситуации уверен, что какие-то меры примут, когда только кто-то пострадает.