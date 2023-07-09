Жалобы на цены, тараканов и обрушение стены дома в Белгороде: итоги дня

На тараканов, антисанитарию и ужасные условия жалуются белгородцы в летней IT-школе для детей. Подростков поселили в общежитие на базе Старооскольского индустриального колледжа, где нет необходимых условий для проживания. Жаловались люди не только на тараканов, но и устройство детей в целом. У них нет нормального доступа к воде, нет тумбочек в комнатах — только кровати и шкафы.