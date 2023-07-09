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В центре Белгорода на месяц перекрыли часть улицы

9 июля 2023, 16:59
Фото: администрация Белгорода
В Белгороде на месяц перекрыли для движения автомобилей часть улицы Белгородского полка, рассказали в администрации города.

Речь идёт о перекрёстке улицы Белгородского полка и Белгородского проспекта. Здесь перекрыли две левые полосы во встречных направлениях по улице Белгородского полка. Ограничения будут действовать месяц и связаны с работами на сетях водоснабжения.

Власти призывают автолюбителей быть внимательными на этом участке дороги.

Напомним, в начале июля на выделенке на улице Белгородского полка установили комплекс фотофиксации нарушителей. Водителей, выезжающих на полосу для движения общественного транспорта, будут штрафовать на 1500 рублей. Камера стоит недалеко от магазина «Тысяча мелочей».

Также в Белгороде появились камеры, способные распознавать, пристёгнуты водители в легковых автомобилях или нет.

Водителей предупредили о новой камере в Белгороде
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#Кристина Семенчук#Белгород#Город#Ремонтные работы#Перекрытие дороги#Перекрытие улицы
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